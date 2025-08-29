Sjuksköterska till Skoga Äldrecentrum vik, Solna stad
2025-08-29
Är du sjuksköterska och vill arbeta med kompetenta, engagerade, team utvecklande kolleger som har en stark vi känsla på en trevlig arbetsplats? Vi söker nu en vikarie fram till sista december 2025 för att ersätta en av våra ordinarie sjuksköterskor som ska arbeta med kvalitetsutveckling för att stärka den kommunala hälso-och sjukvården.Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Skoga äldrecentrum är ett vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi av Solna Stad. Skoga ligger naturskönt med en härlig trädgård i Huvudsta, Solna. Vår profil är trädgård, natur och utevistelse och vi erbjuder våra boende en omväxlande vardag med såväl individuella som gemensamma aktiviteter. Skoga är en trevlig och inbjudande arbetsplats med VI känsla där arbetsmiljön alltid är prioriterad.
Hos oss har vi 100 lägenheter och ca 120 anställda. Det ska hända mycket på Skoga, vi ser att det är stimulerande och viktigt för våra boende, och vi har ett stort engagemang i att göra vardagen så bra som möjligt både för de boende.
Vårt erbjudande
- Tillgång till en mentor som bistår med handledning och stöttning samt en ordentlig introduktion.
- Goda utvecklingsmöjligheter.
- Möjlighet att ha inflytande kring arbetssätt och komma med idéer utifrån riktlinjer.
- Fint belägen arbetsplats med goda kommunikationsvägar.
- Individuell lönesättning, semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Vad innebär tjänsten?
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där du som sjuksköterska på Skoga har du omvårdnadsansvar där du säkerställer en patientsäker och personcentrerad vård. Du har ett nära samarbete med omvårdnadspersonal, enhetschef, läkare och paramedicin. Du har tillgång till andra sjuksköterskekollegor i ditt dagliga arbete och kommer i början av din anställning erbjudas en mentor. Vi dokumenterar i Life Care HSL.
Inför varje arbetspass har du rapport med övriga sjuksköterskor kring det som skett under arbetspasset. På Skoga använder vi Triage som metod för översikt och överrapportering.
Då du som sjuksköterska har en arbetsledande roll i vården och omsorgen. Leder och fördelar det dagliga omvårdnadsarbetet samt delegerar HSL-insatser
Vi ser gärna att du som söker delar vår vision i det Salutogena förhållningsättet som vi bedriver i Solna om att fokusera på de faktorer som skapar meningsfullhet och sammanhang för våra boende.
Vem söker vi?
- Du är legitimerad sjuksköterska.
- Då arbetet ställer krav på muntlig och skriftlig rapportering samt dokumentation behöver du ha god datorvana.
- Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av äldreomsorg, geriatrisk- och palliativ vård eller om du har en vidareutbildning inom något av dessa områden.
Du är trygg i din roll som sjuksköterska och trivs när du får möjlighet att ta mycket eget initiativ och ansvar. Som person har du ett bra bemötande och en god samarbetsförmåga. Helhetssyn och kvalitetsmedvetenhet är starkt utmärkande kompetenser hos dig.
Vi lägger stor vikt vid din personliga egenskaper.
Mer information och ansökan
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 7 september. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse tom 31 december 2025. I tjänsten ingår tjänstgöring var tredje helg enligt schema samt kvällsarbete. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till chef Ewa Angelica Chibout på ewa.aronsson-chibout@solna.se
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamheten drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi och vår uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, Skoga Äldrecentrum Kontakt
Ewa Angelica Aronsson Chibout ewa.aronsson-chibout@solna.se Jobbnummer
9482985