Sjuksköterska till Sjuksköterskeenheten!

På Höganäs Omsorg AB, kommunens eget omsorgsbolag, är vi inte bara anställda; vi är passionerade livsförbättrare som varje dag går till jobbet med ett enda mål - att göra livet bättre för våra omsorgstagare. Med hjälp av innovation och digitalisering löser vi uppdragen bättre och med både hjärta och hjärna ger vi allt. Vi strävar efter att gå den extra milen, skapa en atmosfär av trygghet och främja självständighet för de vi är till för.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Vill du vara med och forma framtidens äldreboende?
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till vårt helt nya särskilda boende, som står klart i december och öppnar sina dörrar i januari.
Det här är en unik chans att redan från start vara med och bygga upp en verksamhet som genomsyras av trygghet, värme och hög kvalitet tillsammans med drivna och omtänksamma kollegor.
Tillsammans med två sjuksköterskor som dina närmaste kollegor, arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. Det innebär att du som sjuksköterska har en central roll i att säkerställa att de boende erbjuds en trygg och säker vård.
Sjuksköterskeenheten består av drygt 30 medarbetare och har i uppdrag att bedriva kommunal primärvård på kommunens fyra äldreboende, för patienter i ordinärt boende och inom funktionsstöd. Läkarinsatser tillhandahålls av regionen, medan kommunen ansvarar för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Vi bygger vår verksamhet på respekt, omtanke och delaktighet. Hos oss ska varje individ, både boende och medarbetare känna sig sedd och värdesatt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Är trygg i din profession och vill kombinera självständigt ansvar med nära samarbete
Har ett genuint engagemang för personcentrerad vård och hög kvalitet i omvårdnaden
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kommunal primärvård
Specialistutbildning inom vård av äldre
Specialistutbildning inom palliativ vård
Körkor är ett krav.
Tillträde enligt överenskommelse dock senast januari 2026
