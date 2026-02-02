Sjuksköterska till SiS LVM-hem Östfora, semestervikariat
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Vi har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett självständigt, stimulerande och utmanande arbete där du gör skillnad för vuxna med somatiska och psykiska problem?
Då kan tjänsten som sjuksköterska hos oss på SiS LVM-hem Östfora vara en meningsfull utmaning.
Vikariat som sjuksköterska passar dig som ser en positiv utmaning i att få vårda människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. En arbetsdag hos oss innehåller allt ifrån stödjande samtal till akuta insatser - alltid med klienternas bästa i fokus.
Som sjuksköterska har du det medicinska ansvaret för klienterna. Du är också patientansvarig sjuksköterska och arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor, såväl sjuksköterskor som övrig behandlingspersonal. Du samverkar även med socialtjänst och andra vårdgivare. Tillsammans ansvarar ni för att de klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver.
Dokumentation är också en viktig del av ditt arbete och du dokumenterar enligt HSL och SOL. Vi använder oss av journalsystemen TakeCare och KAJ.
Vanliga arbetsuppgifter:
• Hälsosamtal
• Omvårdnad
• Bedömningar
• Behandlingar
• Dokumentation
• Läkemedelshantering
• Konsultation och rådgivning
• Samordning av vårdinsatser
Arbetstid:
Arbetstiden är vardagar samt helger - dagpass 07.00-15.30, mellanpass 09.00-17.30 och kväll 13:00-21.30.
Introduktion:
Som ny medarbetare kommer du att genomgå en introduktionsutbildning som varvar teori med praktik. Utbildningen rustar dig för din nya roll i SiS verksamhet. En förutsättning för anställning är att du kan delta i introduktionsutbildningen.
Är det dig vi söker?
Om vår annons fångade ditt intresse ser vi fram emot att läsa din ansökan. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter längst ner i annonsen.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta som det.
Du ska även ha:
• God svenska i tal och skrift.
• Giltigt B-körkort.
• Tillgång till bil.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom:
• Somatisk och psykiatrisk omvårdnad.
• Beroende och missbruksvård.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är ett semestervikariat 50- 100% enligt önskemål
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 260302
Urval och intervjuer kan ske löpande.
För att din ansökan skall kunna bedömas korrekt önskar vi att du i din ansökan bifogar relevanta utbildningsunderlag som styrker att du uppfyller ska-kraven för aktuell tjänst
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/
