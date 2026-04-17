Sjuksköterska till SiS Hässleholm

2026-04-17
Om SiS Hässleholm
Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med missbruksproblem och kriminalitet. På SiS Hässleholm arbetar vi med barn och unga som är placerade hos oss enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Vårt uppdrag är att ge dem en trygg och strukturerad miljö där de kan få stöd att förändra sin situation. Här möter du ungdomar som inte är här frivilligt, men som har rätt till en värdig och professionell vård.
Arbetsbeskrivining
Som sjuksköterska på SiS ungdomshem Hässleholm samarbetar du med andra professioner i ett viktigt samhällsuppdrag. Hos oss är du en viktig stödfunktion gentemot behandlingspersonal kring frågor som är kopplade till ungdomens hälso- och sjukvårdsbehov, där huvudsakliga ansvars- och arbetsområden är läkemedelshantering, hälsobedömningar, omvårdnadsinsatser och samverkan med såväl interna som externa parter avseende hälso- och sjukvården i samband med inskrivning, under vårdtiden och inför utskrivning eller överflyttning inom SiS.
Du är en av tre sjuksköterskor som tillsammans utgör en central resurs för samtliga avdelningar och arbetar nära både ungdomar och personal med fokus på att säkerställa en hög medicinsk kvalitet och trygghet i vardagen. En viktig del av ditt arbete är att utbilda personal i HLR och medicindelegering, vilket gör dig till en nyckelperson i vårt säkerhetsarbete.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn och unga inom tvångsvård. Erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande, men framför allt vill vi att du har ett genuint intresse för att stötta samhällets mest utsatta ungdomar. Här får du möjlighet att kombinera ditt yrkeskunnande med ett meningsfullt arbete där relationer och tillit står i centrum.
Vad vi erbjuder
På SiS värdesätter vi våra medarbetare och erbjuder:
Generösa förmåner och ett bra friskvårdsbidrag
Möjligheter till kompetensutveckling inom områden som är relevanta för ditt arbete
Et tvärprofessionellt samarbete där din kompetens tas tillvara och du får stöd av engagerade kollegor
Vem är du?
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med en positiv inställning och en stark tro på att alla människor har förmågan att förändras.
Legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet
Vana vid att dokumentera och skriva journal
Goda kunskaper i svenska språket
Särskilt relevant erfarenhet är arbete med unga inom psykiatri, missbruk eller elevhälsa. Specialistutbildning är meriterande. Det är viktigt att du har ett intresse av att arbeta med ungdomar med beteendeproblematik.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning, Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Ansökan skickar du senast den 260510.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Finjagatan 23 (visa karta
)
281 51 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Andreas Gustafsson andreas.gustafsson@stat-inst.se Jobbnummer
9862417