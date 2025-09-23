Sjuksköterska till Silvergruvans korttidsenhet
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara en del av ett dynamiskt och erfaret team på vår korttidsenhet på Silvergruvans vård- och omsorgsboende. Silvergruvan är ett akademiskt boende där du får du möjlighet att vara med och bidra med din erfarenhet och din kompetens.
Korttidsenheterna i Göteborgs Stad stödjer patienter när de behöver få tillbaka, behålla eller förbättra sin förmåga att klara sig i vardagen och på så sätt möjliggöra att bo kvar hemma. Patienterna kommer i 90% av fallen från sjukhus där de klassas som medicinskt färdigbehandlade men kan ej klara sig i hemmet. Inom korttidsenheterna är patientflödet för in- och utskrivning högt och patienterna stannar mellan 14-20 dagar. På korttidsenheterna vårdas även patienter som väntar på vård- och omsorgboende.
Vi erbjuder dig ett varierande arbete med allt från intensiv rehabilitering till palliativ vård. Som sjuksköterska kommer du att ha ett övergripande ansvar för vården av de patienter du ansvarar för. I detta ingår att kunna göra egna bedömningar, provtagning, såromläggningar, medicinhantering, injektioner, diabetesvård och andra förekommande arbetsuppgifter. Ni är sex sjuksköterskor som tillsammans med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, farmaceuter samt enhetschefer skapar en god och jämlik vård och ser till att patienterna får en optimal livssituation.
Hos oss finns många möjligheter att utvecklas, för den som vill. I kraft av vår storlek kan vi erbjuda många olika vägar. För dig som är ny satsar vi på introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Vi strävar efter ett ledarskap som präglas av närvaro och tillit. Du får trygga anställningsvillkor med bra förmåner. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb - och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har några års erfarenhet som sjuksköterska. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Tjänsten innehåller såväl självständigt arbete som arbete i team. Därför krävs att du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten, samtidigt som du också vid behov kan agera och ta beslut på egen hand utifrån vad situationen kräver. En viktig del i ditt uppdrag är mötet med patienten och dess närstående. Ett gott bemötande är därför väsentligt, du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Vi ser även att du ansvarar för de gemensamma arbetsuppgifterna med patienternas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Om du tycker att detta låter som ett roligt och intressant arbete så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi rekryterar löpande.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mirela Osmanovic mirela.osmanovic@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3657321 Jobbnummer
9522654