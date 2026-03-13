Sjuksköterska till Sickla Hälsocenter Stockholm
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Tyresö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
Vi söker en ny medarbetare till teamet på Sickla Hälsocenter som är en vårdcentral med patienten i focus.
Vi finns nära invånarna och vi ger dig möjligheten till en arbetsplats med goda relationer och stark teamkänsla. Vi är en arbetsplats som vill framåt och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten.
Sickla Hälsocenter är en väletablerad mottagning som har funnits sedan 2003 och har ett 30 tal anställda. Vi finns i Curanten som är ett helt nybyggt hus för vård och hälsa vid Sickla köpkvarter. Där finns det restauranger och matbutiker mm samt mycket goda kommunikationer utanför dörren.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanligt mottagningsarbete, telefonrådgivning, tidbokning och 1177. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier vid vårdcentralen. Vi arbetar med journalsystemet Take Care, vilket är meriterande om du arbetat med det sedan tidigare. Kvalifikationer
Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt. Du är stabil och anpassningsbar i olika situationer samt har lätt för att samarbeta. Vidare ser vi gärna att du har en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Anställningsvillkor
Tidigare primärvårdserfarenhet är meriterande men är inte ett krav.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/75". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Sickla Hälsocenter Kontakt
Annette Stenberg 0790066387 Jobbnummer
9797079