Sjuksköterska till semestervikariat Psykiatriska vårdavdelningen, Gällivare
2026-01-28
Nu söker vi en engagerad sjuksköterska som vill arbeta hos oss under sommaren på den psykiatriska vårdavdelningen vid Gällivare sjukhus. Kanske bor du redan i Gällivare och är sugen på nya utmaningar, eller så lockas du av möjligheten att spendera sommaren i en av Sveriges vackraste miljöer.
Vi söker - Legitimerad sjuksköterska
- Vidareutbildning inom psykiatrisk vård är meriterande men inget krav
- Erfarenhet av psykiatri är ett plus
- Samiska språkkunskaper är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har en god empatisk förmåga, är stabil, lugn och kan behålla ett realistiskt perspektiv även i utmanande situationer. Du är flexibel, kommunikativ och har en genuin vilja att hjälpa andra.
Det här får du arbeta med
Som semestervikarie hos oss får du en viktig roll i att ge trygg och meningsfull heldygnsvård till patienter i akuta eller långvariga psykiska tillstånd. Du arbetar i vårdlag tillsammans med skötare och sjuksköterskor och deltar i kontaktmannaskap för att ge individuellt anpassad vård.
Patienterna som vårdas hos oss kan ha exempelvis:
- djup depression
- personlighetsproblematik
- psykossjukdom
- missbruk
Arbetet innebär bland annat:
- Patientcentrerat arbete med fokus på delaktighet för patient och anhöriga
- Upprättande av vårdplaner vid inskrivning enligt HSL, LPT, LRV eller LVM
- Samverkan med psykiatrisk öppenvård och andra myndigheter, såsom socialtjänst, för samordnad individuell planering
Vi har en stark förbättringskultur där patientens behov står i centrum. Som semestervikarie blir du en del av ett engagerat team där du får möjlighet att bidra till utveckling av vårdprocesser och vårdmiljöer.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig ett sommarvikariat under perioden maj till och med september. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Jan Vesterlund jan.vesterlund@norrbotten.se 0970-194 43 Jobbnummer
9710213