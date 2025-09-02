Sjuksköterska till Seldingerenheten PCI-labb kranskärlsröntgen
2025-09-02
Vill du vara med i vårt hjärtliga team och göra skillnad, på riktigt? Vi söker sjuksköterska till PCI-labb på Seldingerenheten, kardiologiska kliniken, universitetssjukhuset i Linköping.
Hos oss på kardiologiska kliniken bedrivs hjärtsjukvård i framkant med både hjärna och hjärta. Vi är en del av Hjärtcentrum (HC) och erbjuder högspecialiserad vård till hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Vårt arbete spänner över flera enheter - Seldingerenheten (intervention), hjärtintensivvården, akutvårdsavdelningen, den elektiva enheten och mottagningen - med ett gemensamt mål: att ge varje hjärtpatient bästa möjliga vård.
Nu söker vi dig som vill vara med och driva vår verksamhet framåt som sjuksköterska på PCI-labb, en högteknologisk och lärorik miljö där teamwork och patientfokus står i centrum.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en individanpassad introduktion där du stöttas av en dedikerad mentor och vi följer upp din utveckling genom regelbundna samtal med chef och sektionsledare, för att följa en personlig utvecklingsplan som skapats just för dig.
Utbildning och kunskap är viktiga delar av vår kultur, och du får ta del av både utbildningsdagar, EKG-kurser och löpande intern kunskapsöverföring. Vi erbjuder även intern blocktjänstgöring mellan våra olika enheter, så att du kan hitta din egen nisch och bredda din kompetens. Du ges möjlighet till vidareutbildning, exempelvis till specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård, där du kan studera med bibehållen lön. För dig som är nyfiken och vill bidra till framtidens vård finns också möjlighet att bedriva forskning, något vi ser mycket positivt på.
Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
På PCI-labb arbetar du i ett specialiserat team med att genomföra kranskärlsundersökningar och avancerade interventioner. Här får du en aktiv roll, bland annat som assisterande sterilklädd sjuksköterska och är med i hela vårdkedjan kring patienten. Arbetet är variationsrikt, tekniskt och stimulerande, perfekt för dig som vill utvecklas i din profession och bidra med din kunskap i ett engagerat team. Hos oss arbetar vi med en patient i taget, vilket skapar en lugn och fokuserad arbetsmiljö där du verkligen får möjlighet att vara närvarande, ge vård av hög kvalitet och bygga en trygg relation med patienten.
För att säkerställa kompetens- och erfarenhetsutbyte arbetar vi med rotation mellan våra olika verksamheter, öppen- och slutenvård, hur den rotationen ska se ut för just dig kommer vi gemensamt överens om.
En viktig och spännande del av uppdraget, beredskap för akuta hjärtpatienter. Att vara en del av beredskapsteamet innebär att du står i frontlinjen för livräddande insatser, tillsammans med kollegor som du kan lita på, i ett team där varje individ har en avgörande roll.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av sjuksköterskor och läkare som alla arbetar i tvärprofessionella team kring patienten. Inom gruppen finns ett bra samarbeta och god samanhållning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska som har ett intresse för hjärtsjukvård. Har du tidigare erfarenhet av kardiologi, interventionsverksamhet eller operationsarbete ser vi det som meriterande. Du trivs i ett tvärprofessionellt team där patienten alltid står i fokus, och du bidrar med din trygghet, nyfikenhet, empatiska förmåga och ditt engagemang för att arbeta med hög kvalitet.
För att kunna kommunicera effektivt med både kollegor och patienter krävs att du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Känner du dig osäker på om detta är rätt för dig? Då är du varmt välkommen att hospitera hos oss, vi visar gärna hur vi arbetar!
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
