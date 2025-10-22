Sjuksköterska till särskilt boende i Genarp
Lunds kommun / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-10-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Till stor del består ditt arbete av att genomföra bedömningar av patientens hälsotillstånd och besluta om sjukvårdsinsatser, genomföra ordinationer, samt att följa upp de åtgärder som utförs.
Du är omvårdnadsansvarig för ett antal patienter som bor på boendet. Tillsammans med dina legitimerade kollegor har du ett nära samarbete med såväl anhöriga som omvårdnadspersonal och boendechef för att underlätta i patientens vardag. En viktig del av ditt arbete är också att stötta, handleda och delegera omvårdnadspersonal. Kommunövergripande utbildningar genomförs för omvårdnadspersonal inför delegering vilket underlättar delegeringsprocessen så att du kan känna dig trygg i dina beslut.
Arbetstid dagtid med tjänstgöring var 8:e helg i helgsamverkan.
Vi söker dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom vård av äldre är meriterande liksom erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och demensvård.
Du har en god pedagogisk förmåga att handleda, undervisa och delegera omvårdnadspersonal. Du har ett lösningsfokuserat och entusiasmerande förhållningssätt med god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. God datorvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska krävs. Körkort för personbil krävs.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Äldreboendet på Lars Kristoffers väg är det minsta av Lunds kommuns 15 särskilda boende. Det är beläget i vackra Genarp, ett stenkast från stora gröna skogsområden och är en pittoresk del av Lunds kommun. På äldreboendet bor 30 patienter fördelade på tre avdelningar. En av avdelningarna har inriktning omvårdnad av äldre och två har inriktning omvårdnad av personer med demenssjukdom.
Med fokus på teambaserat samarbete, utbildning och utveckling satsar vi på våra boenden och prioriterar bland annat en god bemanning och kvalitativ kompetensutveckling. Exempel på kompetensutveckling kan du läsa om https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/kompetensutveckling-inom-vard--och-omsorg
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi tillämpar vi löpande urval och intervjuer under ansökningstiden. Som en del i urvalsarbetet använder vi tester, i det här fallet arbetspsykologiskt test. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Lena Tellström, Enhetschef 046-3596371 Jobbnummer
9569984