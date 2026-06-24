Sjuksköterska till särskilt boende i Braås
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-06-24
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Omsorgsförvaltningen i Växjö kommun är en av de största arbetsplatserna i kommunen, med omkring 2 000 medarbetare. Vårt uppdrag är att ge god vård och omsorg till våra invånare äldre och personer med funktionsnedsättning en vardag som är både viktig och meningsfull. Här finns gemenskap, trygghet i kollegor och många möjligheter att utvecklas. Hos oss gör du skillnad på riktigt varje dag.
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill bli en del av sjuksköterskeenheten i Växjö kommun. Du kommer att arbeta på vårt särskilda boende i Braås, där vi tillsammans skapar en trygg och meningsfull vardag för de äldre. Arbetet innebär ansvar och variation, och du har alltid stöd från kollegor samt möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Som sjuksköterska har du en central roll i att säkerställa en trygg och säker vård av hög kvalitet. Du arbetar dagtid och i nuläget var femte helg. I din roll kombinerar du ett självständigt ansvar för patienternas hälso- och sjukvård med handledning av omvårdnadspersonal och samverkan med andra professioner.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
• Ansvara för patienternas hälso- och sjukvård, inklusive läkemedelshantering.
• Handleda och stödja omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet.
• Dokumentera enligt gällande rutiner och lagstiftning.
• Samverka med olika professioner, anhöriga och kollegor för att skapa en sammanhållen och personcentrerad vård.
• Bidra till utvecklings- och kvalitetsarbete inom verksamheten för att främja en god och säker vårdmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med äldre. Du är trygg i din yrkesroll, kan fatta självständiga beslut och trivs med att ta ansvar. Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl med andra och har en vilja att fortsätta utvecklas i din profession samt bidra till att höja kvaliteten i vården.Kvalifikationer
• Legitimation som sjuksköterska.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God datavana och förmåga att dokumentera enligt gällande rutiner.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet från arbete inom äldreomsorg.
• Specialistutbildning, exempelvis som distriktssköterska.
Inför en eventuell anställning kommer vi att:
• Begära utdrag ur belastningsregistret för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag kan göras via polisens webbplats.
• Kontrollera giltigt pass eller arbetstillstånd
• Genomföra registerkontroller hos IVO och HOSP.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "321/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ernad Husic 0470-734620 Jobbnummer
9976056