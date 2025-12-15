Sjuksköterska till särskilt boende Halmstad Kommun
2025-12-15
Placering: Särskilt boende i Halmstads kommun
Period: 2026-01-07 - 2026-02-13
Tjänstgöringsgrad: Heltid 38,25 timmar/ veckan
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
ArbetsuppgifterSom bemanningssjuksköterska hos Halmstads kommun får du ett självständigt och meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad i människors vardag. Du ansvarar för den medicinska omvårdnaden inom särskilt boende och arbetar nära omsorgspersonal, kollegor och andra professioner för att säkerställa trygg, säker och personcentrerad vård.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Grundläggande kunskaper och kompetens som krävs för arbete som sjuksköterska
Erfarenhet från särskilt boende eller äldreomsorg är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-01-06. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: linn.svensson@vardsupport.se
111 20 STOCKHOLM
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876
