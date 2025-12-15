Sjuksköterska till särskilt boende Halmstad Kommun

2025-12-15


Sjuksköterska till särskilt boende Halmstad Kommun

Placering: Särskilt boende i Halmstads kommun

Period: 2026-01-07 - 2026-02-13

Tjänstgöringsgrad: Heltid 38,25 timmar/ veckan

Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag

ArbetsuppgifterSom bemanningssjuksköterska hos Halmstads kommun får du ett självständigt och meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad i människors vardag. Du ansvarar för den medicinska omvårdnaden inom särskilt boende och arbetar nära omsorgspersonal, kollegor och andra professioner för att säkerställa trygg, säker och personcentrerad vård.

Publiceringsdatum
2025-12-15

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska

Grundläggande kunskaper och kompetens som krävs för arbete som sjuksköterska

Erfarenhet från särskilt boende eller äldreomsorg är meriterande

Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-01-06. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9645799

