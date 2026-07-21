Sjuksköterska till särskilt boende för äldre
Norrköpings kommun / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-07-21
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Vill du arbeta med omsorg som bidrar till att äldre lever ett värdigt liv och känner välbefinnande? Då kan du vara vår nya sjuksköterska!
Vilka är vi?
Hälso- och sjukvårdsorganisation 2 är ett områdesbaserat team bestående av sjuksköterskor, HS-undersköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter. Ansvarsområdet omfattar 6 stycken särskilda boenden för äldre med permanenta platser och växelvårdsplatser. Dessa boende är placerade på Bygdevägen 15 på Vikbolandet, Silverringen 56, Lindövägen 102, Plåtslagaregatan 8, Klingsbergsgatan 34 och Trumpetaregatan 2.
Sjuksköterskegruppen är en blandning av specialist- och grundutbildade sjuksköterskor. Vi är några som är nyutbildade och andra som har lång erfarenhet. Vi nyttjar varandras kompetens och hjälps åt när det behövs.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Vården är inriktad på att de äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du tillsammans med övriga medarbetare ansvarar för att brukarna får en god och säker vård samt deltar i arbetet med utveckling av kvalitet och patientsäkerhet.
Som sjuksköterska har du ett hälso- och sjukvårdsuppdrag, med primär och sekundäransvar för brukarna som bor på boendet. Rollen som primärsjuksköterska innebär att du har huvudansvar för ett antal brukare och som sekundärsjuksköterska har du ett konsultansvar för ett större antal brukare, till exempel när dina kollegor är lediga eller under helger.
Du arbetar med förebyggande insatser, göra medicinska bedömningar och sjukvårdande insatser samt omvårdnad. Du arbetar även med sedvanliga sjuksköteskeruppgifter såsom läkarkontakt, provtagning, läkemedelshantering, utfärdande av delegering, palliativ vård med mera.
Arbetet i sig är omväxlande och fritt där du till stor del själv planerar och utför insatser inom ramen för hälso- och sjukvård.
Hos oss arbetar du endast dagtid och har ca två helgpass på 7-8 veckor. Kl 17.00 tar kvälls- och nattorganisationen över.
Friskvårdstillägg finns.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta på särskilt boende för äldre med engagemang, ansvarstagande och ett positivt förhållningssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom äldrevård, demenssjukdomar och palliativ vård, men lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Du har förmåga att leda dig själv i det dagliga arbetet och känner dig trygg i att anpassa dig till nya situationer, arbetssätt och förändringar som kan uppstå i verksamheten.
Även i perioder med hög arbetsbelastning behåller du lugnet, arbetar strukturerat och har förmåga att prioritera samtidigt som du bibehåller ett professionellt och vänligt bemötande.
I mötet med patienter, närstående och kollegor är du lyhörd och empatisk, med god förståelse för människors olika behov och känslor. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver arbetet framåt, men har också omdöme att be om stöd eller samverka med andra när det behövs för att säkerställa god och säker vård.
Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt och du bidrar aktivt till ett gott teamarbete genom att dela med dig av kunskap, kommunicera öppet och verka för en trygg och harmonisk arbetsgrupp.
Du behärskar svenska i tal och i skrift och har B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 23 augusti
Kontakt: Enhetschef, Alice Reuter, telefon 011-153079
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Språktest: Som en del av rekryteringsprocessen av vård- och omsorgspersonal genomför vi språktest i svenska. Syftet är att säkerställa god och trygg kommunikation samt hög kvalitet i vård och omsorg. Testet kan även ligga till grund för individuellt anpassade språkutvecklande insatser vid behov.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
603 75 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10008598