Sjuksköterska till särskilt boende
2026-03-10
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Är du sjuksköterska och nyfiken på arbete i Örnsköldsviks kommun? Då är du varmt välkommen med en ansökan! Nu söker vi din kompetens som sjuksköterska till särskilt boende för närvarande placerad centralt i Örnsköldsviks kommun.
Du erbjuds en verksamhetsanpassad introduktion utifrån individuell erfarenhet, mentor, friskvårds timme och friskvårds bidrag. Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar du både för den specifika och den allmänna omvårdnaden. Vi inom vård och omsorg tycker att vi har ett av de mest givande jobben i Örnsköldsvik. Du kommer att ha en central roll i teamet, där du jobbar tätt med andra yrkesgrupper med den boende i centrum. Genom din medicinska kunskap ser vi att du finner lösningar som skapar trygghet och mervärde för den boende.
Du handleder personal och studerande, samt ger stöd och råd till anhöriga. Du skall tillsammans med medarbetare arbeta för en meningsfull dag för de boende.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och gärna med erfarenhet inom området.
Det är meriterande om du har handledarutbildning eller annan relevant vidareutbildning. Vi söker dig som kan arbeta självständigt men som samtidigt har förmågan att se dig som en i ett team.
Du bör ha ett stort engagemang, positiv inställning till utveckling samt lockas av situationer där nytänkande och kreativitet ingår.
Giltigt körkort behörighet B är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Sanna Berglund 0660-265261 Jobbnummer
9786442