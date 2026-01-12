Sjuksköterska till särskilt boende
2026-01-12
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning
Vill du vara med och göra skillnad inom kommunal hälso- och sjukvård? Brinner du för att stärka hälsa, förebygga sjukdom och främja livskvalitet? Då kan du vara den vi söker!
HS-enheten i Mora kommun ansvarar för hälso- och sjukvård inom särskilda boenden, LSS- och psykiatriverksamheter samt hemsjukvård.
Vårt uppdrag är att utifrån hälso- och sjukvårdslagen ge individanpassad vård, stärka patienternas hälsa och ge dem bästa möjliga livskvalitet.
Nu söker vi en trygg och engagerad sjuksköterska som vill bli en del av vårt kompetenta och stöttande team inom särskilt boende!Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du bland annat:
- Har omvårdnadsansvar för patienternas medicinska insatser och dokumentation.
- Hanterar och administrerar läkemedel.
- Arbetar förebyggande för att minska risker för trycksår, fall, undernäring, munhälsa och psykisk ohälsa.
- Samverkar med läkare och andra professioner för att säkerställa bästa möjliga vård.
- Delegerar uppgifter till baspersonal enligt gällande riktlinjer.
- Upprättar och reviderar individuella vårdplaner. Kvalifikationer
- Högskoleutbildning som sjuksköterska med godkänd legitimation
- God svenska i tal och skrift
- Erfarenhet av dokumentation
- Digital kompetens relevant för uppdraget
- Goda yrkeskunskaper och förståelse för uppdraget att arbeta som sjuksköterska
- Körkort B
Meriterande:
- Annan specialkompetens som bedöms vara relevant för uppdraget.
- Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet.
- Erfarenhet från att leda och medverka i utvecklingsarbete.
Förmågor och färdigheter
Vi söker dig en person som tar initiativ, är självgående., har en god samarbetsförmåga och skapar trygga relationer.
För att lyckas i ditt uppdrag förutsätter vi att du som söker är serviceinriktad och har patientens bästa i fokus samtidigt som du arbetar strukturerat och har en god överblick.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Trapp, Enhetschef 0250-26851 Jobbnummer
9679357