Sjuksköterska till Särskilt boende
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Vill du vara med och utveckla framtidens kommunal hälso- och sjukvård med nära vård i Motala?
Kommunal hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för HSL i ordinärt boende, särskilt boende, korttidsverksamhet, dagvård inom områden äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS samt individ och familjeomsorg.
Enheten består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabassistenter samt dagvård. Vi arbetar teambaserat tillsammans med äldreomsorgen och hemtjänst.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär närhet och kontinuitet med ett helhetsperspektiv i patientkontakten. Det är omväxlande och spännande uppdrag med goda möjligheter till egen utveckling. Du kommer göra självständiga bedömningar samt leda och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Du kommer planera åtgärder och genomföra uppföljningar, hantera läkemedel, infusioner och medicinteknisk utrustning. Du planerar arbetet utifrån den enskildes patientens förutsättningar och behov. Du ansvarar för att leda och delegera omsorgspersonal. Du arbetar i nära samverkan med ansvarig läkare, enhetschef och omsorgspersonal på boendet samt i kontakt med anhöriga. Du är en viktig kontakt gentemot primärvården och specialistvården.
Du arbetar dagtid vardagar med tjänstgöring jour var 5:e helg.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
* Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt, då arbetet innebär mycket patient- och anhörigkontakt samt journalföring, kvalitetsregister och övrig dokumentation.
* B-körkort för manuell växellåda krävs.
Personliga kompetenser:
* Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
* Som person tar du aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.
* Du har lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar och omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar.
* Då arbetet är omväxlande med ett varierande och ibland högt tempo söker vi dig som kan hantera stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
