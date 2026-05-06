Sjuksköterska till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset avd 64/74
2026-05-06
Vill du arbeta med oss och bidra till den bästa vården för våra akut sjuka barn och ungdomar?
På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset är vi 530 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en varm och trygg miljö för våra små och stora patienter. Här finns allt från akutmottagning, slutenvård, specialistvård, öppenvård till neonatalvård. Vi erbjuder vård till barn i alla åldrar - från det minsta nyfödda barnet på neonatalen till den nästan vuxna tonåringen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag, i en arbetsmiljö där omtanke och kompetens går hand i hand. Välkommen till oss - där varje liten och stor patient är vår största prioritet.
Arbetsbeskrivning
Vi söker en sjuksköterska med erfarenhet av barnsjukvård till vårt team på avdelning 64 och 74 som vill vara med och bidra till den bästa vården för barn i åldrarna 0-18 år i behov av akut sjukvård på vårdavdelning. Under slutet av 2026 flyttar vår barnavdelning in i nya, moderna lokaler och vi söker nu engagerade medarbetare som vill vara med på resan.
Vi erbjuder dig att få en bred kompetens inom barnsjukvård där du möter patienter med olika sjukdomar så som diabetes, ätstörningar, handkirurgi, infektioner samt appendicit. Ingen dag är den andra lik och här kan du lära dig något nytt varje dag.
På avdelning 64 och 74 arbetar du i interprofessionella team tillsammans med undersköterskor, läkare, måltidsansvariga, lekterapeuter, dietister, kuratorer och medicinska sekreterare på enheten. I rollen som sjuksköterska har du en central uppgift i att planera, leda och genomföra omvårdnadsarbete. Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och som vill vara med och aktivt delta i vårt arbete med att förbättra och utveckla den viktiga vård som vi bedriver på avdelningen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad, flexibel och som har en god organisations- och samarbetsförmåga. Du kan arbeta självständigt i din yrkesroll och har förmåga till helhetssyn. Vidare är du en person som genom ditt sätt bidrar till en stimulerande och trygg arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Legitimerad sjuksköterska
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Erfarenhet av arbete med barn och unga inom hälso- och sjukvård eller akutsjukvård. Specialistutbildning inom barn och ungdomar är meriterande.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Södersjukhuset, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen, Avdelning 64 Kontakt
Alva Barcaiztegui Wilson alva.barcaiztegui-wilson@regionstockholm.se 0812361264 Jobbnummer
9894870