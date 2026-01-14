Sjuksköterska till Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Sabbatsbergsbyn är ett särskilt boende med 106 lägenheter fördelade på 11 avdelningar i tre hus i Stockholms innerstad mellan S:t Eriksplan och Odenplan.
Nio avdelningar är boende för de som har en utredd demenssjukdom och två avdelningar är för de som av fysiska skäl är i behov av vård och omsorg dygnet runt. I Sinnenas Trädgård runt knuten träffas vi bland annat för grillning, gymnastik, underhållning och fika. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill vara med och driva högkvalitativ vård och omsorg med fokus på våra boende!
Vi erbjuder
En trevlig och positiv arbetsplats med kompetenta kollegor och engagerade chefer. Vi är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetares välmående och önskar att du tar tillvara på utbildningsmöjligheter och friskvård som erbjuds. Stockholms stad ger rabatt på egna anläggningar och har avtal med flera gym. Utöver den lagstadgade allmänna pensionen har du som medarbetare i staden tjänstepension och du omfattas av flera olika försäkringar.
Din roll
Du har ett uppdrag som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) där du har det övergripande ansvaret för att hälso- och sjukvården utförs med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet. Inriktningen på hälso-och sjukvården ska vara hälsofrämjande och personcentrerad, förhållningssättet tvärprofessionellt och processorienterat. Du arbetsleder och fördelar omvårdnadsarbetet på den avdelning för vilken du är omvårdnadsansvarig. Det innebär ett nära samarbete med baspersonal, rehabiliteringsansvariga, verksamhetschef och MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska).
Förutom det dagliga arbetet på avdelningen är omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) ansvarig för de tvärprofessionella team-möten som sker regelbundet. Där ges utrymme för fördjupning av kunskap samt utbyte av erfarenheter mellan professionerna. Det finns också en samarbetsplan för sjuksköterskegruppen med gemensamma möten för bland annat fördelning av ansvarsområden och uppföljning av rutiner.
Varje vecka genomförs en rond tillsammans med läkare där omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) förbereder och prioriterar ärenden inom sin avdelning. Samtlig legitimerad personal ingår i HSE-gruppen som samverkar kontinuerligt under ledning av verksamhetschef.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du har erfarenhet av :
arbete inom äldreomsorg
att leda möten
Vi söker dig som är skicklig i din yrkesroll och som tycker om att möta människor i olika situationer. Vi ser att du har en tydlighet i handledarrollen för omvårdnad, är ett föredöme och förmedlar glädje och energi. Du är noggrann i ditt arbete och har god samarbetsförmåga eftersom du arbetar tätt tillsammans med andra i verksamheten. Du tar eget ansvar och arbetar med omtanke i allt du gör. Du har även förmåga att vara flexibel och prioritera om vid förändrade omständigheter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret som inte är äldre än 6 månader. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Intervjuer kommer att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen Kontakt
Mitra Bejanpour 08-50809273 Jobbnummer
9682737