Sjuksköterska till rotationstjänst på lungmottagning/avdelning
2025-11-04
Lungenheten ingår i verksamhetsområde internmedicin och består av lungavdelning och lungmottagning och erbjuder hela Gävleborg akut och specialiserad vård.
Vi på lungmottagningen söker en medarbetare med inriktning sömnapné. Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom öppenvård, utöver arbetet på mottagningen ingår även tjänstgöring inom internmedicinsk avdelning motsvarande minst 20 procent av arbetstiden.
Sömnapné innebär upprepade andningsuppehåll i sömnen. Andningsuppehållen stör sömnen och ger trötthet på dagarna men kan även ge ökad risk för andra sjukdomar. Arbetet är självständigt och innebär att du följer patienten genom hela vårdkedjan med att diagnostisera, behandla samt följa upp patienterna.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga mottagningsuppgifter som bland annat
• att assistera vid bronkoskopi
• telefonrådgivning
• att förbereda inför läkarbesök
• administrativa arbetsuppgifter så som tidsbokning.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• ett betydelsefullt arbete i en stimulerande arbetsmiljö.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
Vi söker dig som tycker om att arbeta i team men också kan arbeta självständigt. Du har en god empatisk förmåga och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Vi ser även att du är flexibel och kan anpassa dig lätt till ändrade omständigheter och situationer.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
