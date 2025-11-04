Sjuksköterska till rotationstjänst på hematologmottagning/avdelning
2025-11-04
Till hematologiska dagsjukvården kommer patienter med olika blodsjukdomar för provtagning, behandlingar i form av blodtransfusioner, injektioner och infusioner av läkemedel och cytostatika.
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom öppenvård, utöver arbetet på mottagningen ingår även tjänstgöring inom internmedicinsk avdelning motsvarande minst 20 procent av arbetstiden.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på dagsjukvården erbjuds du ett omväxlande och utmanade arbete i positiv miljö som sker i team med läkare, sjuksköterska och undersköterska.
Som sjuksköterska på hematologmottagningen kommer du bland annat arbeta med
• telefonrådgivning
• förberedelser inför läkarbesök och behandlingar
• övriga sedvanliga mottagningsuppgifter.
Som sjuksköterska på hematologens dagsjukvård kommer du bland annat arbeta med
• blodtransfusioner och blodtappningar
• infusioner och injektioner
• cytostatika.
Hos oss får du
• personlig anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga.
Läs mer om våra förmåner:
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade situationer och ser möjligheter i förändringar. Du behöver ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna planera och organisera ditt arbete på ett självständigt sätt.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha erfarenhet av sjuksköterskeyrket
• kunna kommunicera väl på svenska, såväl i tal som skrift.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
