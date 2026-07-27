Sjuksköterska till rotationstjänst endoskopimottagning/kirurgavdelning
Region Gävleborg, VO Kirurgi / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-07-27
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Verksamhetsområde kirurgi i Gävle består av tre vårdavdelningar, en kirurgmottagning och en endoskopimottagning. Vi bedriver både akut och planerad verksamhet inom våra specialiteter urologi, kärl, plastik, övre- och nedre mag-tarm, bröstoch endokrinkirurgi. På endoskopimottagningen utförs det gastroskopier, sigmo- och koloskopier och ERCP i diagnostiskt syfte eller behandlingssyfte.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom slutenvård på en av våra tre kirurgavdelningar 50 procent i kombination med öppenvårdsarbete 50 procent.
På endoskopimottagningen utförs mag- och tarmundersökningar med modern teknologisk utrustning där arbetet omfattar både planerade och akuta undersökningar. Hos oss kommer du ingå i ett team bestående av kirurg- och medicinläkare, endoskoperande sjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. De vanligaste undersökningarna är gastroskopier, sigmo- och koloskopier och ERCP. Under våra undersökningar hittas och diagnosticeras sjukdomar, och vi utför olika typer av behandlingar såsom borttagande av polyper, stoppa blödningar, lägga in stentar, gastrostomier (PEG) med mera. På vårdavdelning arbetsleder du ditt vårdlag och samordnar medicinska och omvårdnadsrelaterade frågor i team med läkare, andra sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Som stöd har du även enhetens specialistsjuksköterska och vårdplanerare.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• omvårdnaden runt patienten före, under och efter undersökningen
• att assistera vid olika mag- och tarmundersökningar tillsammans med övriga i teamet
• läkemedelsadministration och övervakning
• blodprovstagning
• hantering av olika dränage
• avancerad sårvård.
Hos oss får du
• individuellt anpassad introduktion
• ett självständigt och varierande arbete med utvecklingsmöjligheter
• möjlighet att dela med dig av dina kunskaper genom att handleda studenter (slutenvård).
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett gott bemötande, är flexibel och har en god organisationsförmåga. Du kan jobba självständigt, men också i team. Professionellt ansvar, utveckling, öppenhet för förändring/förbättring är viktiga ledord för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har några års erfarenhet inom yrket.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1947". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kirurgi Kontakt
Anastasija Smirnova, vårdenhetschef anastasija.smirnova@regiongavleborg.se Jobbnummer
10013399