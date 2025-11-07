Sjuksköterska till Rinkeby vård- och omsorgsboende
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Rinkeby vård- och omsorgsboende öppnade 2023.
Boendet består av fem våningsplan och tio enheter med nio lägenheter per enhet. Två av enheterna är korttidsenheter med växelvård.
Vi arbetar med en gemensam värdegrund, där ett personcentrerat förhållningssätt, tydliga mål, bemötande och professionalism är mycket viktigt.
Vi erbjuder
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i en utvecklingsinriktad verksamhet med visioner. Tillsammans vill vi skapa ett starkt teamarbete mellan sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterskor.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Vi arbetar tillsammans för en salutogen äldreomsorg som fokuserar på vad som är meningsfullt för den äldre. Ditt uppdrag innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor ansvara för bedömningar, åtgärder och dokumentation kring varje patient. Handledning av omvårdnadspersonal är en viktig del för att kvalitetssäkra vården.
Du kommer att arbeta två helger av fem.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har minst 5 års erfarenhet som sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende.
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du är specialistutbildad sjuksköterska inom äldre.
Vi ser att du har lätt för att samarbeta med övriga yrkeskategorier och med anhöriga. Som person är du trygg och stabil och har en förmåga att se helhetsperspektivet för både patienter. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetet innebär både akuta och planerade insatser i en komplex miljö där du fattar självständiga beslut.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Din ansökan
Vi rekryterar utan personligt brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Rinkeby omvårdnad enhet 1 Kontakt
Winnie Nordangård, Enhetschef 0850801003 Jobbnummer
9593711