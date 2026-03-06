Sjuksköterska till Reumatologmottagningen i Huddinge
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-03-06
Vill du ha varierande arbetsuppgifter och få möjligheter att utvecklas? Det kan du få hos oss.
Vi är ett universitetssjukhus och är en arbetsplats där vi tror på att ditt engagemang och din kunskap skapar en bättre vård för våra patienter.
Du erbjuds
chansen att komma till oss på vår mottagning R73 och bli en del av vår välkomnande och prestigelösa arbetsgrupp där vi alltid stöttar varandra
att arbeta med högspecialiserad vård och forskning. Du får en bred kompetens och du får arbeta i frontlinjen med de senaste behandlingsformerna
ett individuellt anpassat introduktionsprogram. Utifrån dina behov kommer du att få fortlöpande kompetensutveckling.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Reumatologmottagningen tillhör Omvårdnadsområde (OO) Gastro, Hud, Reuma. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på vår ME/OO på Karolinska Universitetssjukhuset.
Vi arbetar ständigt med att utvecklas, såväl inom det medicinska området som inom omvårdnaden. Det innebär att vi är en forskningsintensiv klinik med stora möjligheter till att arbeta med och i olika projekt.
På reumatologens mottagning jobbar du som patientansvarig sjuksköterska i nära samarbete med läkare och undersköterskor. Du blir del av en välkomnande och prestigelös arbetsgrupp bestående av sex sjuksköterskor och två undersköterskor som har ett mycket gott samarbete och arbetar för ett optimalt patientomhändertagande.
I arbetet ingår bland annat telefonrådgivning, administrativt arbete, delegering att hantera provsvar, läkemedelsinformation och att instruera patienter vid olika läkemedelsbehandlingar.
Tjänsten bidrar till vår 24/7 verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som:
har empati och kan sätta dig in i patienters perspektiv samtidigt som du håller fokus på professionella vårdmål
är trygg i din yrkesroll och vågar agera självständigt för att ge patienter bästa möjliga stöd och rådgivning
behåller lugnet i pressade situationer och kan prioritera arbetsuppgifter för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet
har lätt för att samarbeta med kollegor och är lyhörd och smidig i ditt sätt att kommunicera och lösa problem
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och din verksamhets bästa i agerande och beslut
uppskattar att arbeta i en forskningsintensiv miljö och tycker om administrativt arbete
Vi ser det som en självklarhet att du sätter patienten i centrum och tycker det är spännande att vara med och utveckla verksamheten.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet
Meriterande:
Specialistutbildning
Erfarenhet av arbete inom reumatologi och/eller mottagningsarbete
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
