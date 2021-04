Sjuksköterska till reumatologiavdelning i Lund - Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Sjuksköterskejobb i Lund

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus / Sjuksköterskejobb / Lund2021-04-13Gör skillnad. Varje dag.Vill du arbeta på Skånes enda specialiserade avdelning för vård inom reumatologi och hudsjukvård? Då ska du söka tjänsten som sjuksköterska hos oss på reumatologiavdelning 51 i Lund. Här kan vi erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete där vi arbetar med en stor variation av diagnoser inom vårt specialistområde.Område reumatologi är en del av Skånes universitetssjukvård (Sus) och ingår i verksamhetsområde njurmedicin och reumatologi. Vi bedriver såväl länssjukvård som högspecialiserad vård av patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.Reumatologi har utvecklats till en behandlingsintensiv verksamhet där prognosen för många patienter avsevärt förbättrats. Mottagning, dagvård och rehabilitering finns både på sjukhuset i Lund och i Malmö. All slutenvård finns på reumatologiavdelning 51 i Lund och här finns även fyra slutenvårdsplatser för patienter med hudsjukdomar. På mottagningen bedrivs forskning och utbildning kontinuerligt.2021-04-13Vi är en avdelning där både erfarna och nyutbildade sjuksköterskor är välkomna och trivs. Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team kring patienten bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, läkare och medicinska sekreterare. Vi har en har stark sammanhållning i teamen och ett gott samarbete mellan yrkeskategorier, där kommunikation och samarbete är mycket viktigt för oss.Avdelningen arbetar utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt vilket vi ser som en förutsättning för att kunna erbjuda högkvalitativ vård. Vi är mycket stolta över att vårt goda arbete, vilket har visat sig genom höga betyg i olika patientundersökningar.Hos oss får du som nyanställd en individuell introduktion utifrån din befintliga kompetens. Efter introduktion när du som självgående sjuksköterska ska börja arbeta kommer du att ha tillgång till en av våra driftsjuksköterskor som stöttar dig samt att du under ditt första år har en mentor.Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar där utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.Vi välkomnar dig som är initiativtagande, flexibel och noggrann. Det är av stor vikt att du är en person som vill ta ansvar och delta i förbättringsarbete. Du har en vilja att utvecklas och lära dig nytt. Därtill tycker du om att arbeta självständigt samtidigt som du är en teamspelare som bidrar till samarbete och god stämning. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.Gällande de formella kraven är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har intresse att arbeta inom högspecialiserad vård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.Är du nyfiken och veta mer om oss eller komma och hospitera, tveka inte att höra av dig till oss.I denna rekrytering tillämpas löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-04Region Skåne, Skånes universitetssjukhus5686749