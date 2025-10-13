Sjuksköterska till rehabiliteringsmedicinavdelningen
Rehabiliteringsmedicinavdelningen finns på Sandvikens sjukhus och tar emot patienter från hela Gävleborgs län. Våra största diagnosgrupper är stroke, traumatiska hjärnskador, ryggmärgsskador, MS, multitrauma och personer med långvarig smärta. Aktivitetsförmågan hos patienterna varierar från totalt hjälpbehov till enbart behov av stöd avseende minne, problemlösning, struktur, tal med mera som gör att det blir svårt att delta i vardags-, familje-, fritids- och samhällsliv. På rehabiliteringsmedicinavdelningen ingår du i ett team med flera yrkeskategorier som undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kurator, rehabiliteringsassistent, psykologer, läkare, fritidsledare och logoped.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i en omväxlande miljö i nära samarbete med övriga professioner på enheten. Du ingår i rehabiliteringsarbetet och utför omvårdnad på avdelningen som pågår kontinuerligt under hela dygnet.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• vara omvårdnads- och rehabiliteringsansvarig
• delta i individuell rehabiliteringsplanering för patienter
• hantera läkemedel.
Hos oss får du
• introduktion anpassad efter dig och dina tidigare kunskaper
• ingå i en trygg arbetsgrupp med ett öppet och varmt klimat
• fortlöpande intern och extern utbildning utifrån uppdraget
• möjlighet att påverka ditt arbetsschema.
fortlöpande intern och extern utbildning utifrån uppdraget
• möjlighet att påverka ditt arbetsschema.
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med rehabilitering där du får arbeta i team tillsammans med övriga yrkeskategorier. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, bemötande, flexibilitet och initiativförmåga. Med din lyhördhet och omtanke bidrar du till ett positivt arbetsklimat och en god rehabilitering för patienterna.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
