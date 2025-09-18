Sjuksköterska till Rehabiliteringsmedicinavdelning i Ängelholm
Region Skåne, Ängelholms sjukhus / Sjuksköterskejobb / Ängelholm Visa alla sjuksköterskejobb i Ängelholm
2025-09-18
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Ängelholms sjukhus i Ängelholm
, Helsingborg
, Hässleholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska med intresse av att utveckla din kompetens inom rehabiliteringsmedicin? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu en ny kollega till vårt team.
På Ängelholms sjukhus hjälper vi människor att leva friskt och självständigt genom att förebygga, behandla och lindra sjukdom och dess långvariga effekter. Tillsammans blir vi bäst på planerad vård, sammanhållna vårdkedjor och rehabilitering. Vi leder utvecklingen mot framtiden, med hjälp av innovativa lösningar, nya metoder och arbetssätt. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i arbetet med att utveckla framtidens hälsosystem - vi vill och vågar testa nytt. Här leder vi med hjärta, mod, respekt och nyfikenhet.
Rehabiliteringsmedicinavdelning är en elektiv verksamhet med tolv vårdplatser och tillhör verksamhetsområde (VO) Rehabilitering och vi kan stoltsera med att vi är fjolårets vinnare av Diabasen - Region Skånes pris för goda förbättringsinsatser. Bakom priset ligger ett gediget arbete för att skräddarsy rehabiliteringen utifrån individens behov och önskemål. Detta är ett arbete som ständigt pågår och vi letar alltid efter nya och innovativa sätt att förbättra verksamheten - alltid med patientens bästa för ögonen. Rehabiliteringsmedicinavdelning ligger i framkant med en hög patientsäkerhet och med ett fokus på personcentrerad vård. Vi rehabiliterar personer från 18 år och uppåt med företrädelsevis neurologiska diagnoser, men vi har också patienter med andra medicinska eller ortopediska diagnoser, till exempel traumatiska hjärnskador eller amputationer.
Sjukhuset ligger centralt och med tågstation och centrum på några minuters promenadavstånd. Avdelningen finns i nya och ljusa lokaler med utsikt över Rönne å.
Vi är en stabil och sammansvetsad personalgrupp som tar tillvara på varandras styrkor och jobbar aktivt för en god arbetsmiljö. Vi är övertygade om att god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet hör ihop. Vi anstränger oss för att ge alla våra anställda så bra förutsättningar som möjligt för att bli sitt bästa professionella jag. Vi är mitt i ett spännande utvecklingsarbete där hela teamet tillsammans jobbar mot att personens rehabiliteringsprocess ska vara strukturerad och baserad på modern rehabiliteringsmetodik med hög kvalitet.
Du kan följa våra medarbetare på Ängelholms sjukhus Instagramkonto: https://www.instagram.com/angelholmssjukhus/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Rollen som sjuksköterska hos oss innebär att du och hela teamet arbetar personcentrerat. Hos oss ges du tid och möjlighet att utöva omvårdnad där vi ser till hela människan och hens behov. Detta gör vi genom att i varje omvårdnadssituation stötta och uppmuntra personens tilltro till sina förmågor och resurser. Du vägleder patienten i att klara egenvård, använda nyinlärda strategier och att tillämpa dem i olika vardagliga sammanhang för att nå sina mål i rehabplanen. Vi har tolv vårdplatser och vi jobbar i två team med respektive sex vårdplatser i varje team. Du arbetar också med att stötta och informera närstående. Hos oss blir du en del av vårt kompetenta och välfungerade rehabteam som bland annat består av sjuksköterska, undersköterskor, läkare, logoped, kurator, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt medicinsk sekreterare och samordnare.
• Det är roligt att jobba här, vi är ett bra team. Det är fint att jobba med helheten för patienten, att fokusera på det friska och inte bara bota det sjuka, berättar sjuksköterskorna Frida och Anneli.
Introduktionen är strukturerad och helt anpassad efter dina förutsättningar, förkunskaper och behov. Efter introduktionen ges utrymme i schemat för kompetensutveckling i form av olika utbildningar, auskultationer och eget arbete med ansvarsområden. Du har möjlighet att påverka hur du jobbar då vi har verksamhetsanpassat schema.
Om du vill hospitera eller ställa frågor till våra medarbetare är du varmt välkommen att kontakta oss per telefon 0431-811 41.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det ses även som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med rehabilitering.
Detta är en roll för dig som liksom oss, känner en arbetsglädje i yrket som sjuksköterska samt vill bidra till vårt utvecklingsarbete och ett gott arbetsklimat i vardagen. Därtill är du en engagerad och ansvarstagande medarbetare och för oss är det viktigt att du vill arbeta just här. Din samarbetsförmåga, goda kommunikationsförmåga samt vilja att lära och bidra till arbetsplatsens bästa är egenskaper som vi värderar högt. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Kontakt
Johanna Vendt, Enhetschef 0431- 810 83 Jobbnummer
9515777