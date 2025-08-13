Sjuksköterska till Rehabiliteringsmedicin i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vi närmar oss målet att ha full bemanning på vår avdelning. Nu söker vi två sjuksköterskor som vill ansluta sig till vårt team och fortsätta vår spännande resa tillsammans!
Ryggmärgsskadeenheten vid Skånes universitetssjukhus (Sus) är en av Sveriges främsta aktörer inom ryggmärgsskadevård och rehabilitering. Vi har av Socialstyrelsen fått det stora förtroendet att verka som en av fyra nationellt högspecialiserade enheter och bygger nu ut vår verksamhet för att ta emot fler patienter, från en större del av landet.
I början av april 2023 öppnade vi upp en akutnära rehabiliteringsmedicinsk enhet högst upp i Blocket med en fantastisk utsikt. Våra nyrenoverade lokaler skapar förutsättningar för en inspirerande miljö där patientomhändertagande med högsta kvalitet är i fokus. Enheten i Lund är ett komplement till den väletablerade verksamhet som idag finns lokaliserad på Orupssjukhuset utanför Höör.
Kolla gärna in vår film och få en inblick i vår verksamhet:https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/om-oss/hogspecialiserad-vard-nationellt-och-internationellt/primar-rehabilitering-vid-ryggmargsskadorPubliceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vårt arbete genomsyras av arbetsglädje, prestigelöshet, samarbete och flexibelt tänkande. Hos oss får och känner du att det går bra att fråga om allt. Oavsett yrkeskategori hjälps vi åt och arbetar tillsammans på lösningar för att göra skillnad för våra patienter varje dag!
Din anställning inleds med en handledd introduktion, bredvidgång och utbildning inom Rehabiliteringsmedicin, där vi även har ett samarbete med relevant akutsjukvård inom Sus och våra enheter på Orupssjukhuset.
Hos oss arbetar du tätt tillsammans med många olika yrkeskategorier, i ett interdisciplinärt team, där ni alla har patienten i fokus och utgår från dennes behov. Teamet träffas flera gånger i veckan för att tillsammans med patienten diskutera hur rehabiliteringen fortskrider och se över aktuella mål. Vi arbetar för en hög personaltäthet för att kunna möta patientens behov av rehabilitering.
Michelle arbetar som sjuksköterska inom rehabiliteringsmedicin beskriver sitt arbete så här;
• Vi träffar patienter i alla åldrar som på grund av ett trauma eller en sjukdom har drabbats av ryggmärgsskada. Patienterna kommer till oss för att få hjälp med att bli självständiga utifrån nya förutsättningar i livet. Vi bedriver avancerad sjukvård, men i ett lugnare tempo, då det måste finnas tid för varje enskild patient och dess anhöriga att anpassa sig till sina nya förutsättningar. Att ge patienten kunskap för att kunna ta ansvar och vara delaktig i beslut som handlar om sin egen hälsa och välbefinnande är en viktig del i min roll som sjuksköterska.
Hos oss har du stor möjlighet till att delta i fortbildning, utbildningsaktivitet och forskning. Vi tar emot studenter inom samtliga professioner och bedriver multidisciplinär forskning inom Lund och Malmö Universitet. Sedan många år arbetar vi strukturerat med kvalitet genom ackrediteringsorganisationen Commission of accreditation of rehabilitation facilities (CARF) vilket ställer höga krav på rutiner och ständigt förbättringsarbete.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom akutsjukvård eller neurologisk rehabilitering.
Vi arbetar teambaserat i nära samverkan med våra patienter och deras anhöriga. Därför är det viktigt att du kan samarbeta och samverka med dina kollegor i din arbetsvardag. Hos oss tillämpar vi personcentrerad vård med en helhetssyn på patienten. En central del av ditt arbete är att du enkelt kan ta kontakt med olika aktörer inom patientens vårdkedja. Som person är du en lagspelare som har lätt för att se lösningar och gillar patientnära arbete. Vidare har du en god pedagogisk förmåga, lätt för att ta egna initiativ, är engagerad och bidrar med ett gott arbetsklimat. Du är även van vid att arbeta självständigt och under eget ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att få en bredd i vår arbetsgrupp.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
