Sjuksköterska till Rehabiliteringsmedicin avdelning neurorehab trauma, Höör
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Höör Visa alla sjuksköterskejobb i Höör
2025-11-03
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Höör
, Lund
, Kristianstad
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
På Orupssjukhuset i Höör bedrivs intensiv rehabilitering för vuxna personer efter sjukdom eller skada. Vi är en del av Skånes universitetssjukhus och ingår i verksamhetsområde (VO) neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik. Rehabiliteringsmedicin har verksamhet i Lund, Malmö och på Orupssjukhuset där vi har tre vårdavdelningar samt mottagningsverksamhet. Orupssjukhuset är vackert beläget med utsikt över Ringsjön. Motionsslingor och skogen finns kring knuten, vilket vi ser som en fantastisk tillgång i rehabiliteringen för våra patienter och som friskvård för dig som personal.
På Rehabiliteringsmedicinavdelningen neurorehab trauma möter vi personer som drabbats av stroke, neurologisk sjukdom eller andra komplexa tillstånd som är i behov av intensiv rehabilitering. På de två övriga avdelningarna har vi patienter med hjärnskada respektive ryggmärgsskada där vi också har uppdrag för Nationell högspecialiserad vård (NHV).
Vi tar emot studenter under grund- och vidareutbildning samt bedriver multidisciplinär forskning knuten till forskargruppen för rehabiliteringsmedicin och andra avdelningar inom Lunds universitet och Malmö universitet.
Vill du bli en del av vår verksamhet som tillsammans arbetar för att ge våra patienter den bästa rehabiliteringen. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska är du en viktig part i patientens rehabiliteringsprocess och i teamet. I omvårdnadsarbetet arbetar du nära både sjuksköterskekollegor och undersköterskor. Du har också ett dagligt samarbete med övriga medarbetare i teamet; läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logoped, kurator, psykolog och medicinsk sekreterare. Fritidskonsulent, rehabsassistent och rehabcoach finns också som en del i patientens rehabilitering.
Vi arbetar personcentrerat i interdisciplinära team, och värnar om hög delaktighet för patienten. En rehabiliteringsplan upprättas tillsammans med patienten och följs upp regelbundet. Vanlig vårdtid är fem till sex veckor vilket innebär att du får följa patientens utveckling och förbättring. Rehabiliteringens mål är att personen ska bli så aktiv och självständig som möjligt där vi tillsammans coachar och erbjuder tränings- och behandlingsinsatser för att hen ska uppfylla sina mål inom familjeliv, arbete och fritid. Bra teamarbete, god kommunikation och bra inarbetade strukturer för rehabiliteringsprocessen gör att våra patienter på kort tid kan göra stora framsteg.
Hos oss bedriver vi avancerad sjukvård i ett lugnare tempo, då det måste finnas tid för varje enskild patient och dess anhöriga att anpassa sig till sina nya förutsättningar. Att ge patienten kunskap och motivation för att kunna ta ansvar och vara delaktig i beslut kring sin egen hälsa och välbefinnande är en del i din roll som sjuksköterska. Under kväll och helg arbetar du över våra tre avdelningar. Samarbetet är starkt mellan våra enheter, vilket möjliggör en god inblick och kompetensutveckling även inom de andra avdelningarnas patientgrupper.
Vi vill att du deltar i vårt kontinuerliga förbättringsarbete, där vi sedan många år använder ett systematiskt kvalitetssystem med ackreditering inom rehabiliteringsmedicin (CARF). Din anställning inleds med en handledd introduktion som anpassas efter dina individuella behov. I introduktionsprogrammet ingår bredvidgång med andra yrkeskategorier för att ge en bra grund till ett tätt teamarbete. Även relevant akutvård ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav. Det är önskvärt om du har erfarenhet av att arbeta med neurologisk rehabilitering.
För att trivas hos oss bör du vara en lagspelare som drivs av patientnära arbete genom ett tätt teamarbete. Du har lätt för att se lösningar, självständigt eller i samverkan med människor runt dig. Du tycker om att ha en längre kontakt med patienterna och coacha dem i sin rehabiliteringsprocess. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287428". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anneli Pettersson, Enhetschef Anneli.pettersson@skane.se 070-61 765 16 Jobbnummer
9585191