Sjuksköterska till Region Östergötlands interna bemanningsorganisation
2025-09-24
"Omväxlingen, friheten och möjligheten till att både utveckla och utvecklas"
• .
• är de vanligaste orden som lyfts när våra medarbetare beskriver det bästa med att arbeta på Resurs och kompetens.
Resurs och Kompetens är Region Östergötlands interna bemanningsorganisation. Verksamheten är länsövergripande och består av fast anställda sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och studentmedarbetare. Tillsammans arbetar vi främst för att ersätta ordinarie medarbetare vid korttidsfrånvaro.
Vårt erbjudande
Vi är en verksamhet i ständig utveckling - här kommer du både utveckla och utvecklas. Att arbeta som sjuksköterska inom Resurs och kompetens innebär att du utvecklas och lär dig mycket eftersom du kommer att arbeta i olika situationer på olika arbetsplatser. För din flexibilitet, kompetens och vilja att varva arbete mellan flera olika enheter erbjuder vi dig ett lönetillägg.
Resurs och kompetens fungerar som ett internt bemanningsföretag. Skillnaden är att du är anställd av Region Östergötland och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare samtidigt som du har en närvarande chef. Ditt uppdrag är att täcka frånvaro på de avdelningar på sjukhuset som du är inskolad på. De flesta av våra medarbetare arbetar främst inom 24/7-verksamhet men det kan även bli aktuellt inom primärvård och mottagningar.
Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi fokus vid såväl introduktion som kontinuerlig kompetensutveckling. Som nyanställd får du introduktion som är anpassad efter din bakgrund och erfarenhet.
Vi är måna om att din arbetstid ska vara i balans med resten av ditt liv. Därför har du stor möjlighet att påverka ditt schema och själv anpassa hur många procent du jobbar. Vi arbetar med årsarbetstid och hos oss innebär det att du själv fördelar ut din tillgängliga tid över året. Våra medarbetare arbetar vardagar och helgdagar samt kväll och natt.
Om dig
För att arbeta som sjuksköterska inom Resurs och kompetens krävs det att du är legitimerad sjuksköterska med några års arbetslivserfarenhet. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter en god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare kan kommunicera på svenska i tal och i skrift.
Våra förväntningar på dig är att du gör det bästa du kan utifrån din kunskap och förmåga, och att alltid ha fokus på det vi finns till för - våra patienter och kunder. Då du kommer att arbeta inom ett flertal verksamheter behöver du också vara en god lagspelare med en öppensinnad inställning inför nya miljöer och arbetsgrupper. Här kommer du att få användning för din naturliga förmåga att kommunicera och skapa bra samarbeten. Vi tror att du kan bidra med ny kunskap och nya infallsvinklar i Region Östergötlands verksamheter därför ser vi gärna att du, när du kommit in i arbetet, delar med dig av din erfarenhet och kunskap till kollegor och mellan arbetsplatser.
Du kommer att ha din anställning i Resurs och kompetens men arbeta på olika enheter.
