Sjuksköterska till Rättspsykiatriska regionkliniken
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Sala Visa alla sjuksköterskejobb i Sala
2025-09-29
Är du intresserad av och nyfiken på rättspsykiatrisk vård? Vill du arbeta med ett viktigt och utmanande samhällsuppdrag i en högspecialiserad verksamhet? Vill du jobba på en arbetsplats som genomsyras av öppenhet och god stämning?
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Hos oss på avdelning 3 vårdar vi patienter i säkerhetsklass 2. Som sjuksköterska hos oss kommer du, tillsammans med skötare, att ansvara för ett vårdlag på avdelningen, delta i vårdplanering tillsammans med patient och team, ansvara för omvårdnad och medicinska bedömningar. I arbetsuppgifterna ingår även att ha vårdande samtal, göra bedömningar, hälsokontroller, samt medicinhantering. I din roll som sjuksköterska ingår även att dokumentera enligt gällande riktlinjer och lagstiftningar samt samverka med kommuner och aktuella utslussningsboenden.
Arbetet sker i en miljö där vi värdesätter trygghet, struktur och god arbetsmiljö. Vi ser därför att du trivs med ett lugnt tempo och uppskattar att få tid till både inlärning och reflektion. Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor och få ett gott stöd i din utveckling.
Om arbetsplatsen
Inom den Rättspsykiatriska heldygnsvården välkomnas du till en högspecialiserad vårdverksamhet där du som sjuksköterska har en viktig roll. Vi arbetar teambaserat med patienten i fokus. Hos oss arbetar sjuksköterskor, skötare, psykologer, behandlare och läkare.
Den rättspsykiatriska vården har sin verksamhet förlagd till Sala. Vi är en högspecialiserad verksamhet med ca 160 medarbetare. De fyra slutenvårdsavdelningarna har 55 vårdplatser och inom kort öppnas ytterligare en avdelning. Efter slutenvården övergår vården ofta till rättspsykiatrisk öppenvård med särskilda villkor och ett öppenvårdsteam finns på kliniken. Vår patientgrupp består av västmanlänningar och utomlänspatienter.
Så här berättar en av sjuksköterskorna på rättspsykiatrin:
"Jag trivs här eftersom vi, tillsammans med vår chef, jobbar aktivt för att skapa en god och funktionell arbetsplats där patienternas vårdprocess gynnas och effektiviseras, samtidigt som vår arbetsmiljö beaktas. Vår chef mod att fatta beslut, och kan förmedla dem klart och tydligt. Dessutom stöttar vi sjuksköterskor på avdelning 3, och på hela kliniken varandra."
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Vi ser det även som en fördel om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård eller rättspsykiatrisk vård. Vårt arbete styrs av dokument som är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift. Om du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic är det meriterande.
Vi ser att du är en trygg, stabil person med god självinsikt. Du samarbetar bra med andra såväl som att du har en god förmåga att på egen hand strukturera och driva ditt arbete framåt. Rollen som sjuksköterska innebär ett ledarskap och ställer krav på god förmåga att, tillsammans med dina sjuksköterskekollegor, leda och motivera annan omvårdnadspersonal. Du är en noggrann person som är väl medveten om mål och kvalitetsstandarder. För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, SalaSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
