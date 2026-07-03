Sjuksköterska till Rättspsykiatriska kliniken Säter
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Säter Visa alla sjuksköterskejobb i Säter
2026-07-03
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, Hedemora
, Borlänge
, Falun
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eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Sjuksköterska till Rättspsykiatrisk vård - utvecklas i en varierad och meningsfull roll
Vill du arbeta i en verksamhet där omvårdnad, utveckling och samarbete står i centrum? På vår rättspsykiatriska klinik söker vi nu legitimerade sjuksköterskor som vill vara med och forma framtidens vård i en verksamhet som befinner sig i en spännande utvecklingsfas!
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. I dagsläget har vi 78 vårdplatser fördelade på 7 avdelningar. Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant. Är du intresserad men lite osäker på vad arbetet innebär så finns möjlighet att få hospitera på kliniken.
Om sjuksköterskeenheten
Vi har nyligen startat en egen sjuksköterskeenhet med syfte att stärka samarbete, kvalitet och trygghet i omvårdnadsarbetet. Som sjuksköterska i enheten blir du del av en nära och sammansvetsad kollegial grupp där kunskap, erfarenheter och kliniska bedömningar delas. Här finns alltid möjlighet att bolla frågor, resonera kring arbetssätt och stötta varandra i det dagliga arbetet.
För dig som är ny i yrket eller ny inom rättspsykiatrin betyder detta att du aldrig står ensam, utan har ett naturligt stöd i kollegor och en tydlig struktur för introduktion och handledning. För dig med längre erfarenhet eller specialistkompetens finns möjlighet att bidra med din kunskap, stötta kollegor och vara med och utveckla omvårdnadsarbetet på kliniken.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i det dagliga vårdarbetet. Arbetet är konsultativt, vilket innebär att du under ditt pass ansvarar för flera avdelningar och får använda din kompetens där den behövs mest, och innefattar arbetsledning och handledning av omvårdnadspersonal samt ansvar för kliniska bedömningar, vårdplanering och rondarbete. Omvårdnaden är varierad, relationsnära och personcentrerad, med stort fokus på gott bemötande, delaktighet och att möta varje patient utifrån individuella behov och förutsättningar.
Arbetet sker i nära samarbete med klinikens multiprofessionella behandlingsteam där olika yrkeskompetenser tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Vårt uppdrag är att främja hälsa och återhämtning samt skapa förutsättningar för ett hållbart liv utan återfall i brottslighet.Kvalifikationer
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team där patienten ses som en aktiv medaktör i vården. Du har intresse för vård- och behandlingsinsatser och vill bidra till en vård som präglas av engagemang, kvalitet och delaktighet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och tjänstgöringsgrad kan anpassas utifrån individuella önskemål.
Hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter, oavsett om du befinner dig i början av din yrkesresa eller vill ta nästa steg i din professionella utveckling.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning bland annat drogtest och kontroll misstanke-/belastningsregister samt Kronofogden.
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Jeanette Lindblom jeanette.lindblom@regiondalarna.se 0225-494013 Jobbnummer
9990693