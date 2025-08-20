Sjuksköterska till Rättspsykiatrin i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-08-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå i Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitets sjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska avdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Rättspsykiatrin i Umeå är en slutenvårdsavdelning med säkerhetsklass 2, en öppenvårdsmottagning samt en undersökningsenhet. Den rättspsykiatriska avdelningen har 17 vårdplatser men kommer utöka till 20 vårdplatser. Till Rättspsykiatrin tar man framförallt emot personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård men även Kriminalvårdens klienter som är i behov av psykiatrisk vård/bedömning samt patienter från övriga psykiatrin som behöver vårdas i högre säkerhetsklass. Målsättningen med vården är att minska återfall i brott genom att förbättra den psykiska hälsan och arbeta fram individuella och stabila stödfunktioner för att patienten ska kunna återgå till samhället. Inom rättspsykiatrin arbetar överläkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, psykolog, kurator, behandlingsassistenter samt medicinska sekreterare.
Som nyanställd kommer du ha introduktionsplan utifrån dina behov oavsett erfarenhet och kompetens samt handledare.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.Med din kunskap och engagemang får du människor att känna sig trygga.
Arbetet på Rättspsykiatrin är patientnära och bygger på bemötande och samtal. Den etiska värdegrunden betonar respekten för alla människors lika värde och rätten till ett värdigt bemötande där även integritets- och sekretess frågorna har sin givna plats.
Tillsammans med kolleger arbetar du med kontaktmannaskap och team för att tillsammans med patienten utforma en individuell vårdplan med mål och insatser som stödjer patientens återanpassning i samhället. Detta kan exempelvis vara färdighetsträning, ordna struktur i vardagen, planering för studier eller annan sysselsättning. Som sjuksköterska ansvarar du för medicindelning och handhar beställning. du är med på medicinska uppföljningar och bedömningar tillsammans med läkare och andra kolleger.
I arbetet ingår samverkan med övriga vårdinrättningar, samt socialtjänst, kriminalvård, kommunen etc.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag och är en viktig del inom psykiatrin och för patienternaKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Det är meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri eller erfarenhet av att arbeta inom slutenvård.
Vi ser att du har förmåga att möta människor med olika funktionsnivåer och psykisk ohälsa, du är positiv till samarbete med andra människor och myndigheter samt har förmågan att arbeta i ett växlande tempo. Vi ser även att du är intresserad av att bidra med din kunskap för att utveckla verksamheten inom kliniken och tycker om att lära dig nya saker.
Varmt välkommen med din ansökan
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Bitr avdelningschef
Ulrika Bertilsson ulrika.bertilsson@regionvasterbotten.se 076-1195244 Jobbnummer
9466308