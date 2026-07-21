Sjuksköterska till rättspsykiatrin Brinkåsen avdelning 92
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Vänersborg Visa alla sjuksköterskejobb i Vänersborg
2026-07-21
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
Rättspsykiatrin i NU-sjukvården befinner sig i fina och verksamhetsanpassade lokaler på Brinkåsen i Vänersborg. Rättspsykiatrin på Brinkåsen består av fem vårdavdelningar med olika inriktning utifrån psykiatrisk diagnos. Gemensamt för alla vårdavdelningar är att våra patienter är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård.
Vårt uppdrag är att genom vård och behandling öka patientens psykiska hälsa. Vårt mål är att få patienten mer delaktig i sin vård. Att individualisera vårdinsatserna ökar förutsättningarna för patienten att få kontroll över sin sjukdom och därmed förhindra återfall i brottslig verksamhet.
Avdelningens inriktning neuropsykiatriska funktionshinder ibland i kombination med missbruk och psykosliknande tillstånd. Förutom omvårdnadspersonal finns i anläggningen andra kompetenser och professioner som stöd i våra vårdprocesser med syfte att nå våra behandlingsmål.
Se bildspel från Brinkåsen: https://www.facebook.com/nusjukvarden/videos/2489311197961136/ Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar i vårdlag utifrån ett kontaktmannaskap baserat på evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Som sjuksköterskan kommer du att ha ett övergripande omvårdnadsansvar inom vårdlaget samt ansvara för olika medicinska insatser.
Som en del i din introduktion tillämpar vi mentorskap.Kvalifikationer
Du har svensk legitimation som sjuksköterska med intresse för psykiatri. Vi jobbar i team och har kontinuerlig kontakt med närstående och vårdgrannar och lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete.
Kliniskt basår
Som nyexaminerad sjuksköterska ingår du i NU-sjukvårdens kliniska basår. Det kliniska basåret är en satsning för att ge nyexaminerade sjuksköterskor en bra start i arbetslivet. Du får bättre möjligheter att utvecklas i din profession och bygga upp en yrkesidentitet genom introduktion, seminariedagar och yrkeshandledning.Övrig information
Intervjuar sker fortlöpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
)
461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Vuxenpsykiatri, Sektion 3 Rättspsykiatri, Avdelning 92 Kontakt
Avdelningschef
Helena Mattsson 0104734082 Jobbnummer
10007949