Sjuksköterska till Rättspsykiatri Kristinehamn
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Kristinehamn Visa alla sjuksköterskejobb i Kristinehamn
2026-07-31
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Är du redo för ett arbetet där du verkligen kan göra skillnad? Välkommen till Rättspsykiatrin i Kristinehamn, en specialistklinik med fokus på psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering. Här får du chansen att arbeta med ett dedikerat team och bidra till att skapa en trygg och säker vårdmiljö för våra patienter. Vi söker nu en engagerade sjuksköterskor till vårdavdelning 80 som vill vara en del av vårt viktiga arbete.
Din arbetsplats
Rättspsykiatrins uppdrag är att utreda, behandla och rehabilitera värmländska invånare som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning och överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Vården bedrivs i både slutna och öppna vårdformer. Syftet är att rehabilitera tillbaka patienterna till samhället.
Vår verksamhet finns i Kristinehamn och Karlstad. Den består av fyra vårdavdelningar med sammanlagt 42 slutenvårdsplatser, samt tre träningslägenheter i närliggande hus i Kristinehamn.
Vårdavdelning 80 är en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning med säkerhetsklass två. Här vårdas patienter som är överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), samt vårdbehövande personer från Kriminalvården.
Vårdavdelning 81 är en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning med säkerhetsklass tre. Avdelningen arbetar främst med rehabilitering och utsluss av patienter.
Vårdavdelning 82 är en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning med säkerhetsklass tre. Avdelningen arbetar främst med rehabilitering och utsluss av patienter med stort omvårdnadsbehov.
Vårdavdelning 84 är en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning belägen på psykiatrihuset i Karlstad
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en viktig roll i teamet runt den enskilde patienten. Rollen växlar mellan observation, bedömning till behandlingsinriktade arbetsuppgifter. Du förväntas leda och fördela det dagliga omvårdnadsarbetet, uppmärksammar och formulerar patientens behov inom psykiatrisk omvårdnad.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med god samarbetsförmåga. Du är professionell i ditt bemötande och vill göra skillnad för våra patienter. Vi värdesätter din förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Noggrannhet och en stark medvetenhet om mål och kvalitetsstandard är viktiga egenskaper. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du hanterar svenska väl i både tal och skrift. Det är meriterande om du är utbildad psykiatrisjuksköterska och/eller har erfarenhet från tidigare arbete inom psykiatrin/rättspsykiatri samt god dokumentationsvana.
Urval till intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Rättspsykiatrisk avdelning 80 Kontakt
Avdelningschef
Cecilia Vänviken 010-8386441 Jobbnummer
10016853