Sjuksköterska till rådgivning på distans, Piteå hälsocentral
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
På Piteå hälsocentral finns cirka 45 kollegor i olika yrkesgrupper som vill välkomna just dig att stötta vårt team med rådgivning på distans.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har goda kunskaper i svenska. Du har bred medicinsk erfarenhet, goda datakunskaper. För tjänsten krävs även b-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av primärvård, rådgivning via telefon och chatt samt om du arbetat i journalsystemet Cosmic. Det är även meriterande med kunskaper i fler språk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående, tar ansvar för din uppgift samt strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Vidare är du serviceinriktad och flexibel.
Det här får du arbeta med
Du kommer arbeta i huvudsak med telefonrådgivning och hälsocentralens chattar, samtidigt kan andra uppgifter av administrativ karaktär förekomma. Du finns fysiskt på plats eller på distans. Introduktion sker fysiskt på hälsocentralen.
Det här erbjuder vi dig
• Fasta rondtider med läkare
• Kollegialt lärande och stöd
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTidsbegränsat vikariat på heltid med start enligt överenkommelse till och med 31 augusti 2026. Arbetstid dagtid, 8:00-17:00. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Jenna Christina Heikkilä jenna.heikkila@norrbotten.se 0911-758 18 Jobbnummer
9727974