Sjuksköterska till Psykosocialateamet, Sollefteå/Kramfors
2026-02-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Primärvårdsområde Väster består av Hälsocentralerna Sollefteå, Kramfors, Nyland, Höga Kusten samt Ramsele/Junsele. I uppdraget som sjuksköterska hos oss ingår du i det psykosociala teamet med en samordnande funktion för våra patienter med psykisk ohälsa samt i mottagningsarbetet.
Vi söker nu en sjuksköterska till det Psykosociala teamet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Läkemedelsuppföljningar och mottagningsarbete
Aktivt deltagande i samarbete med läkare, rehabteam och beroendeteam
Hantera inkommande remisser
Delta vid ärendekonferenser
Telefonrådgivning
Följa upp självskattningsformulär
Din arbetsinsats ger oss möjlighet till ökad tillgänglighet och att ge våra patienter god och nära vård. Din placeringsort kommer att bli vid antingen Kramfors eller Sollefteå Hälsocentral, enligt överenskommelse.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har erfarenhet av samhällets stödfunktioner
Det är meriterande om du
Har specialistutbildning inom psykiatri
Har erfarenhet av arbete som psykiatrisjuksköterska
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Joel Hellgren +4662019062 Jobbnummer
9729911