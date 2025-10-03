Sjuksköterska till psykosmottagningen i Nyköping
Psykiatriska kliniken Nyköping/Katrineholm
Vi söker dig som är sjuksköterska som vill arbeta med oss på psykosmottagningen! Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Psykiatriska kliniken i Nyköping/Katrineholm söker nu en sjuksköterska till psykosmottagningen.
Arbetet i öppenvården är självständigt och vi använder oss bland annat av FACT, fast vårdkontakt, PPI, IMR.
Öppenvården består också av en dispensär dit patienter kommer för att erhålla sina läkemedel. Den individuella vårdplanen ligger till grund för patientens goda omvårdnad.
Personalgruppen består av sjuksköterskor, mentalskötare, läkare, psykolog, bemanningsassistent, arbetsterapeut och mottagningen stöttas av medicinska sekreterare.
Vi erbjuder dig en trygg anställning med goda karriärmöjligheter. Vi har en positiv syn på kompetensutveckling, exempelvis erbjuder vi vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatri. Handledning ser vi som en naturlig del i arbetet. Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du ytterst omvårdnadsansvarig och har en arbetsledande funktion. Du leder arbetet i teamet.
I rollen som sjuksköterska ingår upprättande av omvårdnadsplan tillsammans med patienten, dokumentation, läkemedelshantering, samtal med patient och anhöriga samt telefonrådgivning.
Utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna får du möjlighet att vara med och bedriva utvecklings arbete på enheten. Vi påbörjar nu implementering av process baserad psykiatri psykos processen.
Din kompetens
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatri samt psykiatrisk erfarenhet.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du bör vara stabil och trygg i din yrkesroll. Du ska vara flexibel, ansvarstagande, arbeta självständigt och ta egna initiativ samt ha en god samarbetsförmåga. Ett professionellt förhållningssätt och en helhets syn på människan är av stor vikt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef psykosmottagningen i Nyköping Birgitta Lott, 0155-46 07 11 eller 072-141 67 39.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på psykosmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
