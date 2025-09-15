Sjuksköterska till Psykosmottagning Hisingen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2025-09-15


Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.

Om verksamheten

Psykosmottagning Hisingen är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som vänder sig till personer med psykossjukdomar med varierande funktionsnivå.

Vårt upptagningsområde är Hisingen och Öckerö. Vi arbetar personcentrerat, i tvärprofessionellt team, enligt Nationella riktlinjer, vårdprogram och behandlingsmodellen R-ACT. I teamet ingår sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, psykolog, kurator, fysioterapeut, hälsopedagog och läkare.

Publiceringsdatum
2025-09-15

Dina arbetsuppgifter
Förutom sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård kommer du även att arbeta som Case Manager enligt R-ACT. I ditt arbete som Case manager ansvarar du för planering, samordning, utförande och utvärdering av de utrednings- och behandlingsinsatser som är aktuella för patienten. Du har stöd av de olika professionerna i teamet i detta arbete.

Om dig

Vi söker sig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom psykiatri. Vi ser gärna att du har specialistutbildning psykiatri med kunskap och/eller erfarenhet av R-ACT.

Vi söker dig som ställer dig positiv till teamarbete, men ändå kan arbeta självständigt. Du bör vara lösningsfokuserad, ha en planeringsförmåga och tycka om att arbeta långsiktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.

Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion. Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.

Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5022".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Västra Götalandsregionen (org.nr 232100-0131)

Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Psykosmottagning Hisingen

Kontakt
Vårdenhetschef, Maria Persson
070-7808888

Jobbnummer
9507633

Prenumerera på jobb från Västra Götalandsregionen

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Västra Götalandsregionen: