Sjuksköterska till psykosenhetens öppenvård
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-06-08
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett
Är du intresserad av att arbeta i en verksamhet där samarbete och professionalitet värderas högt och där ständig utveckling pågår?Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Vi söker dig som vill arbeta på en psykos mottagning . Vår mottagning är belägen på Nyköpings lasarett med gångavstånd från tågstationen, vilket ger goda pendlingsmöjligheter. På mottagningen arbetar vi i ett team med flera olika professioner. Vi arbetar flexibelt och mobilt.
Vår gemensamma värdegrund i vardagen är: Professionalism, Samarbete och Tillit.
Vi erbjuder Dig ett spännande och omväxlande arbete och god arbetsgemenskap. Vi strävar efter att vara en mottagning med högt i tak, där kreativa diskussioner utifrån olika synsätt och former har en självklar plats.
Anställningsförmåner
Fri sjukvård - skattepliktig förmån, Sörmlands hälsoprogram, löneväxling till pension, medlemskap i fritidsföreningen, friskvårdsbidrag mm.Arbetsuppgifter
På mottagningen blir du en av flera sjuksköterskor och du får erfarna medarbetare med hög kompetens som är intresserade av att ta tillvara på dina erfarenheter och kunskaper. Du kommer att arbeta som sjuksköterska i öppenvården.
Behandlingsarbetet bedrivs både i team och i enskilda kontakter . Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för sedvanliga medicinska behandlingar, motiverande samtal utifrån din kompetens, deltagande i vård planeringar samt telefon rådgivning i TeleQ.
Handledning erbjuds.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska. Önskvärt är att du har vidareutbildning inom psykiatri samt/eller erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete. Erfarenheter av samverkan med andra aktörer är meriterande, då vi lägger stort fokus på "Trygg och säker utskrivning". Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt samt god samarbetsförmåga.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhets chef Birgitta Lott, 072-141 67 39.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på psykosenhetens öppenvård!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-395". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9953612