Sjuksköterska till psykosavdelningen - Skövde
2025-08-18
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vill du vara med och forma framtidens psykiatri? Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till vår psykosavdelning på ett av Sveriges mest moderna psykiatrihus i Skövde.
Kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Psykosavdelningen på Skaraborgs Sjukhus är en akutvårdsavdelning med 16 vårdplatser. Vi erbjuder både frivillig vård och vård enligt LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård). Här arbetar ett sammansvetsat team bestående av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, skötare, medicinsk sekreterare och ett NIP-team (Nyinsjuknade i Psykossjukdom). Vi är specialiserade på utredning och behandling av patienter med psykosdiagnos och arbetar tillsammans för att erbjuda en högkvalitativ och individanpassad vård.
Din arbetsplats
Vår verksamhet är belägen i Skövde i nybyggda och specialanpassade lokaler som öppnades våren 2022. Lokalerna är utformade för att skapa en trygg och trivsam miljö både för patienter och personal. Här får du möjlighet att arbeta i en hälsofrämjande arbetsmiljö där vi tillsammans skapar en effektiv och modern psykiatrisk vård.
Som sjuksköterska hos oss får du en unik möjlighet att arbeta nära patienterna och vara en del av deras behandlingsresa. Du kommer att uppleva både utmanande och berörande situationer där medkänsla, omsorg och engagemang gör verklig skillnad för våra patienter.Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete kommer du som sjuksköterska ha ansvar för läkemedelshantering, bedömning, planering och omvårdnad för varje enskild patient, i nära samarbete med teamet. Vi arbetar tvärprofessionellt, där varje yrkesgrupp bidrar med sin expertis för att skapa bästa möjliga vård för patienten.
För att du ska komma in i arbetet på bästa sätt erbjuder vi en gedigen introduktion samt handledning från erfarna och kompetenta kollegor. Kliniken erbjuder dessutom regelbundna utbildningstillfällen för att kontinuerligt fördjupa din kompetens inom psykiatrin.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av psykiatrisk vård och en specialistutbildning inom psykiatri är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har ett genuint intresse för psykiatri och ett engagemang för att göra skillnad för våra patienter.
För att trivas i rollen tror vi att du är en engagerad och strukturerad person som arbetar lösningsfokuserat och med god förmåga till helhetssyn. Du har också en god kommunikativ förmåga och en vilja att samarbeta och utvecklas. Ditt fokus ligger alltid på patientens behov och välbefinnande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen att ansöka!
Tillsammans kan vi skapa en trygg och utvecklande arbetsplats för både patienter och personal. Vi ser fram emot att höra från dig!Övrig information
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren. Intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden har gått ut.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
