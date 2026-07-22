Sjuksköterska till psykiatriska omvårdnadsteamet/PAK
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-07-22
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På Psykiatriska akutmottagningen (PAK) arbetar idag 20 undersköterskor/skötare, och i psykiatriska omvårdnadsteamet (SPOT) arbetar 4 undersköterskor/skötare, 1 vårdledare och 1 vårdenhetschef (VEC). Enligt regionens riktlinjer roterar flera av skötarna mellan verksamheterna samt till avdelning 10. Uppdraget omfattar akuta specialistpsykiatriska bedömningar dygnet runt samt omvårdnadsinsatser dagtid i samverkan med läkare. Arbetet omfattar även rådgivning via TeleQ samt mottagningsbesök för bedömning av vårdbehov, både inom frivillig psykiatrisk vård och enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). SPOT arbetar utanför sjukhuset, ofta i patientens hem, med bland annat stödjande samtal, beteendeaktivering och träning i sociala färdigheter.
Nu utökar vi SPOT med verksamhet under kvällar och helger samt förstärker PAK med fler sjuksköterskor.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete där du möter patienter med varierande psykiatriska vårdbehov. Du arbetar i nära samverkan med olika professioner och vårdaktörer för att ge en trygg, säker och personcentrerad vård.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• mottagningsbesök, telefonrådgivning samt bedömning av vårdbehov, triagering och rådgivande och stödjande samtal
• samverkan med olika aktörer genom samverkansmöten och samordnad individuell plan (SIP)
• läkemedelsadministration, inklusive LARO-behandling under helger
dokumentation i Cosmic, inskrivningar, remisshantering och kassaregistrering.
Hos oss får du
• arbeta i en positiv och engagerad personalgrupp som befinner sig i en spännande utvecklingsfas
• samverka med flera olika vårdaktörer, såsom akutsjukvården, primärvården, polisen, ambulansen och socialtjänsten
• kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar inom bland annat HLR, bemötande, bedömningsinstrument och aktuella psykiatriska behandlingsmodeller.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll och som har ett professionellt och respektfullt bemötande. Du har god samarbetsförmåga, är självständig och kan fatta välgrundade beslut även i akuta situationer. Du är tydlig, lugn och empatisk i mötet med patienter och har ett genuint intresse för specialistpsykiatrisk omvårdnad. Du bidrar med hopp och en positiv livssyn i ditt arbete.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård.
• erfarenhet av arbete inom psykiatrisk akutmottagning eller akutsjukvård.
• kunskap om lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
• erfarenhet av arbete med LARO-behandling.
• erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-21 till och med 2027-09-19.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1929". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Vårdledare
Hanna Lindström hanna.lindstrom@regiongavleborg.se Jobbnummer
10009244