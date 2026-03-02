Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen Spiran
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
Nu söker vi sjuksköterska till Spiran mottagningen som är en del av psykiatriska kliniken i Norrköping.
Hos oss hittar du ett stimulerande arbete på en arbetsplats med bred kompetens, som dessutom ligger i stadskärnan med bara tio minuters promenadavstånd från tåg- och busstation!
Vårt erbjudande
Mottagningen består av tre specialistteam - psykosteamet, DBT-teamet och AST-teamet - samt en allmänpsykiatrisk mottagning. Denna breda kompetens skapar goda förutsättningar för samarbete, kunskapsutbyte och en sammanhållen vård med patienten i fokus.
Mottagningen består av tre specialistteam - psykosteamet, DBT-teamet och AST-teamet - samt en allmänpsykiatrisk mottagning. Denna breda kompetens skapar goda förutsättningar för samarbete, kunskapsutbyte och en sammanhållen vård med patienten i fokus.
Vi erbjuder ett stimulerande och meningsfullt arbete. God introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling, ett öppet, stödjande och prestigelöst arbetsklimat och möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens vård för personer med psykisk ohälsa. Du kommer utföra rådgivning, bedömningar, medicinska uppföljningar och samtalsbehandling inom specialistpsykiatri. Uppdraget riktar sig till vuxna patienter över 18 år.
Du deltar på behandlingskonferens, ett multiprofessionellt team bestående av psykologer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer och skötare. Du erbjuds extern handledning i psykologisk behandling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med erfarenhet av yrket inom psykiatri. Det är meriterande om du är specialistsjuksköterska i psykiatri.
Du har god samarbetsförmåga och samtidigt kan arbeta självständigt. Arbetet ställer stora krav på personlig mognad, flexibilitet och förmåga att prioritera. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Norrköping Kontakt
Ewa Österberg Ewa.Osterberg@regionostergotland.se 010-1044299 Jobbnummer
9772656