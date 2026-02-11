Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen Spiran
2026-02-11
Vill du arbeta nära patienten i ett engagerat team där du verkligen gör skillnad? Nu söker psykiatriska öppenvårdsmottagningen Spiran en sjuksköterska till vårt psykosteam.
Vårt erbjudande
Publiceringsdatum2026-02-11
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Spiran är belägen i centrala Norrköping, med goda kommunikationsmöjligheter. Vi erbjuder bedömning, utredning och behandling till patienter över 18 år med medelsvår till svår psykisk ohälsa.
Mottagningen består av tre specialistteam - psykosteamet, DBT-teamet och AST-teamet - samt en allmänpsykiatrisk mottagning. Denna breda kompetens skapar goda förutsättningar för samarbete, kunskapsutbyte och en sammanhållen vård med patienten i fokus.
Vi erbjuder ett stimulerande och meningsfullt arbete i ett erfaret och engagerat psykosteam. God introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling, ett öppet, stödjande och prestigelöst arbetsklimat och möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
Läs gärna vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i psykosteamet arbetar du med patienter med psykossjukdom i ett tvär-professionellt team. Arbetet präglas av kontinuitet, personcentrerat förhållningssätt och nära samverkan både internt och externt.
I rollen som sjuksköterska kommer du bland annat att arbeta med:
Stödsamtal för patienter med psykossjukdom
Läkemedelsuppföljning och psykoedukation
Bedömning av psykiskt mående samt tidiga tecken på försämring
Samverkan med närstående, kommun och andra vårdaktörer
Teamarbete tillsammans med läkare, psykolog, kurator, skötare och arbetsterapeut
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska Har intresse för psykiatri och arbete med psykossjukdom
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Är trygg, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt
Det är meriterande om du har specialistutbildning i psykiatrisk vård. Erfarenhet av arbete inom psykiatri eller psykosvård.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan!
