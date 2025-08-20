Sjuksköterska till Psykiatriska mottagningen, Piteå sjukhus
2025-08-20
Vill du också bidra till psykiatrins utveckling för att ge norrbottningarna den bästa tänkbara vården inom psykiatrin? Då är det dig vi söker, välkommen med din ansökan!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i det vanligaste förekommande Microsoft Office programmen. Meriterande är tidigare erfarenhet av psykiatriskt arbete och erfarenhet av journalsystemet Cosmic och VAS. Meriterande är också om du har kunskaper och behärskar något av minoritetsspråken.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du flexibel, du är trygg och stabil och har god självinsikt och kan anpassa dig till olika situationer. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är initiativtagande. Vi ser att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt
Det här får du arbeta med
Vid mottagningsenheten arbetar sjuksköterskor och undersköterskor, och är uppdelad i olika sektioner. Man arbetar med läkemedeladministrering och uppföljning samt ECT. I huvudsak arbetar man främst vid en sektion men arbete vid alla sektioner kan förekomma.
Det här erbjuder vi dig
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Tillgång till erfarna och kompetenta kollegor
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
