Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Sjuksköterskejobb / Bollnäs Visa alla sjuksköterskejobb i Bollnäs
2026-06-16
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Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Bollnäs är en allmänpsykiatrisk mottagning för invånare från 18 år och uppåt. Vi ansvarar för specialiserad öppenvårdspsykiatri och erbjuder insatser som syftar till att främja hälsa, återhämtning och ökad livskvalitet.
På mottagningen i Bollnäs är vi cirka 35 medarbetare som tillsammans bidrar till en god arbetsmiljö, där samarbete, omtanke och stöd för varandra är en självklar del av vardagen. Verksamheten präglas av ett professionellt och respektfullt bemötande, hög tillgänglighet och ett kontinuerligt fokus på kvalitet och goda vårdresultat.
Psykiatriska mottagningen i Bollnäs har ansvar för invånarna i kommunerna Bollnäs och Ovanåker.
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till allmänteamet på mottagningen. Tjänsten är en rotationstjänst.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Arbetet på mottagningen sker i nära samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i samverkan med andra offentliga verksamheter. På vår mottagning arbetar förutom sjuksköterskor, läkare, skötare, kuratorer, psykoterapeuter, psykologer, rehabkoordinator och medicinsk sekreterare.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• medicinuppföljning, läkemedelshantering och drogscreening
• suicidprevention och strukturstödjande insatser
• telefonrådgivning
• hembesök
• stödjande och motiverande samtal
• samverkan internt och externt.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• ett lärorikt, spännande och intressant arbete
• omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med kompetenta medarbetare vilka värnar om god sammanhållning
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en stabil och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla professioner i en omväxlande vardag. I ditt arbete är du flexibel och har lätt att samarbeta med andra yrkeskategorier och externa instanser, och du tycker det är roligt att ställa om efter nya förutsättningar. Vi ser vidare att du är noggrann och har en god administrativ förmåga. Du är trygg i din yrkesroll, har ett genuint intresse för arbete med personer med psykisk ohälsa och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha ett giltigt B-körkort
• ha god administrativ förmåga.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av psykiatriskt arbete.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och kallar på intervju under annonseringstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Vårdenhetschef
Lise-Lotte Friberg, lise-lotte.friberg@regiongavleborg.se +46730570201 Jobbnummer
9965070