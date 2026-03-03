Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-03-03
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Vill du arbeta med psykiatri och göra verklig skillnad för människor? Nu söker vi en sjuksköterska till vår psykiatriska öppenvårdsmottagning vid Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du är med och formar framtidens psykiatriska specialistvård.Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
Psykiatriska mottagningen i Eskilstuna är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för befolkningen i Eskilstuna kommun. Vi tillhör psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset och ligger centralt med promenadavstånd till tåg och bussar.
Här arbetar cirka 60 engagerade medarbetare - sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare och medicinska sekreterare. Vi är organiserade i fem team: ADHD, bipolaritet, utökade psykiatriska insatser (UPI) och två allmänpsykiatriska team. Teamarbetet är kärnan i vår verksamhet och vi har ett öppet klimat där vi stöttar varandra och delar kunskap.
Vi erbjuder:
• Trygg anställning och goda karriärmöjligheter
• Mentorsstöd och kontinuerlig handledning
• Kompetensutveckling och utbildning
• Generöst friskvårdsbidrag och flextidsavtal
Ett arbetsklimat som främjar hälsa och utvecklingArbetsuppgifter
Mottagningsarbete dagtid, måndag-fredag. Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära patienten och är en viktig del av teamet. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar:
• Omvårdnadsbedömningar och vårdplanering
• Telefonrådgivning och stödkontakter
• Läkemedelshantering, injektioner och medicinjusteringar
• Vårdande samtal och samarbete med vårdgrannar och kommunen
• Administrativa uppgifter kopplade till patientens vård.
Vi arbetar med individuella vårdplaner för att öka patientens delaktighet och har regelbundna avstämningar och behandlingskonferenser för att korta vägarna till beslut.
Din kompetens
Vi söker dig som
• Är legitimerad sjuksköterska (gärna med vidareutbildning i psykiatri)
• Är trygg, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
• Har ett professionellt förhållningssätt och helhetssyn på människan
• Är nyfiken, prestigelös och ser värdet i olika perspektiv.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och erbjuder dig goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef psykiatriska mottagningen, Anneli Nordenbjörk, 016-10 48 00.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Psykiatriska mottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-17.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9773970