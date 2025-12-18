Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-12-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri i Gävle
, Sandviken
, Hofors
, Söderhamn
, Bollnäs
eller i hela Sverige
På allmänpsykiatriska mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordinator, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar och ångesttillstånd. Vi arbetar i multiprofessionella team där vi vet att det blir bättre vård ifall vi arbetar tillsammans. Samverkan sker även med vår heldygnsvård och jourverksamheten.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta självständigt, brett och varierat med olika arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i ett mindre team med sjuksköterskekollegor samt läkare. I samarbete med kollegor och i samråd med patient bedömer du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Behandlingsmetoderna är evidensbaserade och du följer patienterna under läkemedelsinsättning samt under behandlingen. Inom ramen för tjänsten kan du tillsammans med kollegor komma att hålla i uppskattade informationsträffar för grupper av patienter, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), vilket mottagningen erbjuder riktat till framför allt bipolära patienter.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• uppföljning av läkemedelsinsättning med viss dosjustering
• motiverande samtal och suicidpreventiva samtal
• telefonrådgivning, Min vård Gävleborg
• gruppverksamhet och psykoedukation till patienter
• samverkan med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt samverkan med andra offentliga verksamheter.
Hos oss får du
• ett flexibelt arbete med patienten i fokus
• ett lärorikt, spännande och roligt arbete med varierande arbetsuppgifter
• vara med och driva utvecklingsarbeten framåt
• möjligheter till kompetensutveckling.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad för våra patienter och är intresserad av psykiatri. Detta kräver en god empatisk förmåga men också ett driv att samverka med andra utifrån patientens behov. Därav lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har specialistkompetens inom psykiatri.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Tycker du arbetet låter intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/3127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Camilla Männikkö, vårdenhetschef camilla.mannikko@regiongavleborg.se 070-325 20 85 Jobbnummer
9651224