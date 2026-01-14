Sjuksköterska till Psykiatriska akutmottagningen
2026-01-14
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Sammanlagt har området ca 270 medarbetare. Inom den psykiatriska kliniken i Östersund ryms all specialistvård under samma tak, vilket ger möjligheter till nära samarbeten inom och mellan professioner och stora möjligheter till personlig utveckling för dig som medarbetare.
Till Psykiatriska akutmottagningen söker sig invånare som behöver bedömning och vård för sitt akuta psykiatriska tillstånd. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterska i tätt samarbete med läkare och medicinsk sekreterare. Akutmottagningen är en dynamisk arbetsplats med stor variation i det dagliga arbetet och samarbetet med övriga enheter inom kliniken är viktigt.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet. Vi vill skapa en god arbetsmiljö för dig som medarbetare där inskolning, mentorskap och kompetensutveckling är viktiga delar.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har lång erfarenhet av akutpsykiatrisk vård. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete, där ingen dag är den andra lik.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med att utföra bedömningar av patienters psykiatriska tillstånd för att säkerställa rätt vårdinsats. Detta sker både via telefon och fysiska besök.
Du ges möjlighet att utvecklas i olika former av rådgivning till patienter, anhöriga, vårdgrannar och myndigheter.
Vi söker dig med god samarbetsförmåga då arbetet ofta sker i team runt patienten samt kan anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån individ och situation.
Trygghet i din yrkesroll är en styrka för att kunna jobba självständig, strukturerat för att komma in i arbetet, se helheten, prioritera och kunna snabbt fatta beslut i svåra situationer samt kunna förmedla ett lugn i stressfyllda situationer.
Vi har ett nära samarbete med vår läkare på mottagningen samt konsulterar övriga enheter och kollegor på kliniken i många frågor.Kvalifikationer
Kvalifikationskrav är sjuksköterskeexamen
Meriterande specialistutbildning inom psykiatri
Du har arbetslivserfarenhet och är trygg i din yrkesroll.
Det är viktigt att du har ett genuint intresse för psykiatrisk omvårdnad och besitter en empatisk förmåga.
Du som söker bör ha god samarbetsförmåga och tycker om att jobba i team men även kan arbeta självständigt.
Du är van datoranvändare och har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Vi lägger extra stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Region Jämtland Härjedalen är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför olika friskvårdsalternativ i syfte att du både ska orka jobba och vara ledig långt upp i åldern. Kroppen är vårt främsta verktyg och både fysisk, psykisk och social hälsa främjas av fysisk aktivitet.
Du som medarbetare får årligen välja mellan friskvårdstid på upp till 35 timmar/år eller friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
Därutöver finns på Östersunds sjukhus träningsanläggningen Zefyren där du som regionanställd kan träna gratis både på gymmet och via ledarledda träningspass.
Läs mer om Zefyren här https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/formaner/zefyren
Region Jämtland Härjedalen har en personalförening där du och alla andra medarbetare, utan kostnad, automatiskt ingår. Personalföreningen anordnar och erbjuder olika sociala, kulturella och friskvårdande aktiviteter och rabatter som du kan ta del av. Du kan läsa mer om personalföreningens planerade utbud här Personalförening - Region Jämtland Härjedalen.
Här på vår hemsida finns mer information om vuxenpsykiatrin och filmer där medarbetare berättar om sitt jobb på vuxenpsykiatrin: https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet och behöver bostad? Rekryterande chef kan informera om möjligheten vi som arbetsgivare har att erbjuda boende.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
