Sjuksköterska till psykiatriska akut- och intensivvårdsavdelningen
Vill du ha ett utvecklande och spännande arbete där du känner att det du gör är betydelsefullt? Är du nyfiken på hur det är att arbeta som sjuksköterska inom akutpsykiatrin? Trivs du på en arbetsplats där vi jobbar för om en god arbetsmiljö och där teamet värnar om ett gott kamratskap med humor och rak kommunikation? Då är det dig vi söker!
PAKA/PIVA är den enhet som man till vardags kallar för psykakuten.
Denna verksamhet består av akutpsykiatrisk mottagning, akutpsykiatrisk avdelning (PAKA) och psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA). Upptagningsområdet är hela Blekinge län. Uppdraget innefattar alla medborgare i länet som har behov av akut psykiatrisk hälso- och sjukvård. Vi har öppet dygnet runt. Vi är lokaliserade i Karlskrona. PAKA har sex vårdplatser och PIVA har fyra. Personalen roterar dagligen på alla dessa tre delar av verksamheten.
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Om jobbet
Att följa patienterna genom akutpsykiatrins enhet och företräda patienter i dess olika situationer och kontakter är tyngdpunkten i arbetsuppgifterna. Teamen består av läkare, sjuksköterskor och skötare. Dessutom har vi kurator kopplad till oss när våra patienter har dess behov. Inom Länsgemensam akutpsykiatrin är vi ca 40 kollegor och vi arbetar på rotationstjänstgöring.
Arbetsuppgifterna innebär dels arbetsledande funktion, utåtriktat arbete där du ger medicinskt och medmänskligt stöd på mottagning, avdelning, och genom telefonrådgivning till patienter, anhöriga och till olika kommunala verksamheter, dels provtagning och medicinutdelning. Samtal där kontakten med patient såväl som med närstående är en viktig del i arbetet - allt för att stödja personen i sin vardag.
"Jobbet som sjuksköterska inom akutpsykiatrin är mycket varierande med korta intervall mellan lugnt tempo till hög arbetsbelastning. Din förmåga att fungera under stress och fatta snabba beslut testas, något som är stimulerande och orsaken till att jag valt att stanna många år på just PAKA/PIVA" säger sjuksköterska på PAKA/PIVA
Vi erbjuder dig en gedigen introduktion och under denna introduktion får du de grundläggande kunskaperna du behöver av olika professioner för att kunna göra ett bra arbete i din roll som sjuksköterska. All personal hos oss genomgår TERMA-utbildning (hot- och våld), bemötandeutbildning, brand- och HLR-utbildning.
Vi erbjuder:
- Goda möjligheter till kompetensutveckling
- Ett arbete där du varje dag får ta ansvar i patientarbetet och där ingen dag är den andra lik
- Gratis träning på vårt fullt utrustade gym som ligger i nära anslutning till arbetsplatsen och som är tillgängligt alla dagar i veckan.
- Friskvårdsbidrag 2000 kr/år
- Förmånliga rabatter på bla Blekingetrafiken
- Skobidrag 500 kr per kalenderår
Om detta låter detta som något för dig, tveka inte att inkomma med din ansökan.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Vidareutbildning inom psykiatri är önskvärt. Erfarenhet av akutpsykiatrisk vård är en fördel. Arbetet är omväxlande och tempot i arbetet kan variera under arbetspasset vilket gör att Du som söker bör ha en hög grad av flexibilitet. Den person vi söker ska ha god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Du ska ha en positiv syn på tillvaron samt en hög grad av självinsikt. Arbetet kan stundtals vara psykiskt och fysiskt belastande då vi arbetar inom akut psykiatri.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är en fördel då arbetet kan innebära vissa transporter.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
