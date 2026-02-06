Sjuksköterska till Psykiatrisk specialistmottagning Nacka
2026-02-06
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 1000 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Är du legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri, och drömmer om att arbeta på en mycket trevlig och välfungerande öppenvårdsmottagning?
Varmt välkommen att söka tjänsten hos oss på Psykiatrisk specialistmottagning Nacka! Hos oss får du möjlighet att arbeta i en spännande och dynamisk miljö med fokus på högkvalitativ psykiatrisk vård och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Psykiatrisk specialistmottagning Nacka är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter från 18 år, med uppdrag att utreda och behandla samtliga förekommande psykiatriska diagnoser. Mottagningen ligger i Ektorps Centrum, endast en kort bussresa från Slussen.
Vi erbjuder en trivsam och välstrukturerad arbetsplats med god stämning, korta beslutsvägar och väl utformade vårdprocesser med patienten i fokus. Vi eftersträvar en trygg, inkluderande och inspirerande miljö, där både patienter och personal kan växa och trivas. Som ny medarbetare blir man hos oss del av ett väl inarbetat tvärprofessionellt team med gedigen erfarenhet. Genom nära samarbete kan vi erbjuda våra patienter individanpassad och evidensbaserad vård av hög kvalitet.Om tjänsten
Som specialistsjuksköterska hos oss erbjuds en varierad arbetsdag med möjlighet att möta patienter med olika diagnoser och behov. I nära samarbete med övriga professioner, har du en viktig roll i att skapa trygghet för och ge god vård till våra patienter.Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för specialistsjuksköterska i allmänpsykiatrisk verksamhet. Du kommer att vara spindeln i nätet gällande de medicinska insatserna, och också en självklar del av vårt utvecklings- och förbättringsarbete. I ditt arbete ingår bland annat:
Rådgivning
Bedömning
Uppföljning av läkemedelsbehandling
Samordning
Medicindelning
Vårdplanering
Årskontroller
Patient- och anhörigutbildning
Samtal
Handledning av studenter
Utvecklings- och förbättringsarbete
Dokumentation
Våra förväntningar på dig
Du:
är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen i psykiatri.
har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård.
är kommunikativ med god förmåga att skapa relationer med patienter och kollegor.
är flexibel och har intresse för att arbeta med en variation av diagnosgrupper.
har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.
är engagerad och tar egna initiativ.
Vad kan vi erbjuda dig?
En stimulerande och god arbetsmiljö i en verksamhet med fokus på kvalitet och patientens välmående.
Utvecklingsmöjligheter och fortlöpande kompetensutveckling. Förmåner som flextid, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag på 5 000 kr, löneväxling med mera. Du kan läsa mer om vilka förmåner som finns här: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Låter detta intressant?
Varmt välkommen med din ansökan med CV och personligt brev till vår mottagning! Vi ser fram emot att få träffa dig och diskutera hur just du kan bli en del av vårt team.
Vi tillämpar löpande intervjuer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas om individuellt prövobehov föreligger.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
Psykiatri Södra Stockholm, Psykiatrisk specialistmottagning Nacka Kontakt
9728659