Sjuksköterska till Psykiatrisk specialistmottagning Globen 1/Unga Vuxna
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2026-06-30
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Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 750 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi söker nu en sjuksköterska till Psykiatrisk specialistmottagning Globen 1 och Unga Vuxna.
Om mottagningarna på Globen
Psykiatrisk specialistmottagning Globen 1 tar emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av depressionssjukdomar och bipolär syndrom. Mottagningen har fått ett bredare uppdrag och sitter i gemensamma lokaler med Psykiatrisk specialistmottagning Unga Vuxna, under gemensam ledning, vid Globen.
Psykiatrisk specialistmottagning unga vuxna är en mottagning som arbetar diagnosövergripande med utredning och behandling av unga vuxna mellan 18-23 år. Vi arbetar utifrån regionala vårdprogram med ett brett perspektiv. Samverkan med familj, närstående samt med vårdgrannar, socialtjänst, jobbtorg för unga vuxna och stadsdelarna är av stor vikt. Mottagningen är HBTQI-certifierad.
Vi är organiserade i flera multiprofessionella behandlingsteam med läkare, psykologer, sjuksköterskor, administratörer, kuratorer och rehabkoordinator. Våra mottagningar erbjuder ett brett och varierat vårdutbud med olika behandlingsmetoder.
Ditt arbete som sjuksköterska
Ditt arbete som sjuksköterska innebär läkemedelsuppföljningar, psykiatrisk bedömning och medicinsk telefonrådgivning samt att samordna receptförskrivningar. Arbetet sker individuellt eller i team där du ingår med din specifika kompetens.
Som sjuksköterska hos oss har du nu en unik möjlighet att vara med att utforma dina arbetsuppgifter i samråd med enhetschef och övriga medarbetare. Studenthandledning ingår i arbetsuppgifterna.
Våra förväntningar på dig
Du är legitimerad sjuksköterska med intresse för att utveckla psykiatrisk vård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård.
Du har god samarbetsförmåga och är lyhördhet och flexibel.
Du trivs med att arbeta självständigt i dialog med övrig personal och vill bidra med din kunskap och erfarenhet för att ge patienterna bästa möjliga vård och behandling.
Du är nyfiken och har förmågan att kunna möta människor i väldigt skiftande mående.
Du är även van vid att jobba inom målstyrd verksamhet och har ett gott bemötande till såväl patienter som till dina kollegor.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, mån-fre 40 h/ vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en möjlighet att jobba på en trivsam arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Södra Stockholm, Öppenvård Kontakt
Petra Hohn petra.hohn@regionstockholm.se 08-12341101 Jobbnummer
9985301